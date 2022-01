La importancia de estar presente en internet y tener una página web propia, por Sergio Arregui Emprendedores de Hoy

martes, 11 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

La digitalización está cambiando el estilo de vida de las personas, quienes pasaron de comprar en tiendas o comercios físicos a preferir el pago de productos y servicios en internet.

Las empresas necesitan adaptarse a estos cambios y una excelente forma de comenzar a hacerlo es con una página web propia, atractiva y que sea diseñada de forma profesional. Para ello, Sergio Arregui dispone de un servicio de diseño de páginas web en Donostia, a través del cual crea plataformas personalizadas con WordPress. Estas se caracterizan por poseer un funcionamiento óptimo y por adaptarse al modelo de negocio de cualquier compañía.

La importancia de tener una página web propia Muchas plataformas no son eficientes debido a la falta de personalización, funciones avanzadas o el poco control de sus procesos interactivos y de navegación. Es por ello que las empresas y autónomos necesitan una página web propia que les permita realizar cambios en su diseño y estructura, mejorar su funcionalidad, agregar elementos visuales atractivos, etc.

Además de esto, las webs ayudan a las marcas a tener una mayor presencia en internet. Esto se debe a que permiten la incorporación de logos, banners e información de la empresa y pueden ser posicionadas en los primeros resultados de buscadores como Google o Yahoo!.

Sergio Arregui es un freelance y experto en diseño web en Donostia que ayuda a las empresas a diseñar su propia página en internet de forma personalizada y con un funcionamiento ágil y efectivo.

Contratar a Sergio Arregui para crear una página web propia Este emprendedor ha desarrollado y diseñado páginas webs durante más de 17 años, centrándose en lo que sus clientes necesitan para lograr una mayor presencia en internet. Actualmente, mejorar esta presencia sigue siendo su prioridad y es por ello que utiliza estrategias de posicionamiento en buscadores en cada una de las web que diseña. En otras palabras, Arregui implementa estrategias SEO en las páginas de las empresas y autónomos que lo contratan para que estos aparezcan en la primera lista de los resultados de Google.

Otra ventaja de sus servicios de diseño web es la personalización con la que diseña y estructura las plataformas online de sus clientes. En su mayoría se basa en un estilo web minimalista, el cual consiste en dejar de lado cualquier elemento visual innecesario para enfocarse únicamente en ofrecer una experiencia de usuario rápida, sencilla y eficiente.

Las páginas web personalizadas ayudan a las empresas y marcas personales a tener una mayor presencia en internet y mejorar su presencia online. Por ello, Sergio Arregui ofrece a sus clientes sus servicios de diseño y desarrollo web enfocados en brindar a los usuarios una navegación rápida, funcionamiento óptimo y visualidad atractiva y sencilla.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.