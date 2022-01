Grupo Berrocar entrega vehículos a domicilio sin costes en la península Emprendedores de Hoy

Actualmente, cuando se desea adquirir un coche de ocasión, es más habitual buscar en internet aquel que más se adecúe a las necesidades y, después, desplazarse al concesionario para verificar el estado del mismo.

Sin embargo, esto puede convertirse en un coste importante si el concesionario se encuentra lejos de la residencia del cliente. Para ello, en Grupo Berrocar han tratado de buscar una solución y son ellos quienes desplazan el vehículo, sin costes en la península, hasta el punto de destino que el cliente determine, ya sea su propio domicilio o incluso un taller de confianza del cliente, para que sea el mecánico de toda la vida quien le dé el visto bueno a su decisión de compra.

Establecimientos en todas las ciudades de España Grupo Berrocar es una compañía especializada en la venta de vehículos de ocasión, la cual incorpora como añadido el envío a domicilio sin costes en la península. Además, cuenta con una red de más de 500 talleres concertados repartidos por el territorio nacional, donde poder llevar el vehículo si durante el periodo de garantía sufriera alguna avería. Algo que hará que estas reparaciones cuenten siempre con el respaldo de la marca y se agilice un procedimiento que, en ocasiones, suele ser algo tedioso.

Aunque el punto fuerte de la empresa es la venta de coches de segunda mano, ha ampliado su abanico de servicios y también ofrece alquiler de vehículos y maquinarias, coberturas de seguros, venta de recambios y concesión de créditos financieros.

La forma de adquirir los coches puede realizarse de manera online desde su página web. Una vez hecho el pedido, los vehículos serán enviados al domicilio del cliente en un tiempo que oscila entre las 24 y 72 horas desde la solicitud. No se cobra ningún coste adicional, sin importar si el destino se encuentra en una zona alejada o poco transitada de la península.

Modelos disponibles para cualquier tipo de negocio Otro ámbito en el que Grupo Berrocarestá bien posicionado es en el alquiler de coches, ya que tiene modelos disponibles para cualquier tipo de negocio. En el catálogo, se pueden encontrar vehículos isotermos, coches que cuentan con equipos de frío y hasta plataformas elevadoras enfocadas al sector industrial, sin dejar de mencionar una amplia flota de furgonetas de todas las capacidades y diversos modelos de turismos. Dentro de la plataforma web, se podrán escoger los plazos de tiempo durante los cuales se alquilará, pudiendo realizar la reserva online, algo que hará que se reduzcan los tiempos de recogida y entrega del vehículo en sus instalaciones.

Servicio las 24 horas del día Los desajustes y fallos en los coches son frecuentes y se producen de manera imprevista, por lo que la empresa ha implementado un servicio técnico las 24 horas, los 365 días del año. Por ello, los clientes que deciden alquilar un vehículo a Grupo Berrocar no tienen posibilidad de quedar desamparados ante cualquier inconveniente.

Grupo Berrocares una compañía con más de 30 años de recorrido en el mercado y que siempre ha presentado un compromiso con sus usuarios, dándoles todas las facilidades posibles, lo cual le ha permitido crecer y ampliar su gama de servicios.

