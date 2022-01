Vivva ofrece la posibilidad de realizar las desinfecciones anti-COVID19 más completas Emprendedores de Hoy

En tiempos de pandemia, la higiene y limpieza de oficinas, despachos, locales y distintos espacios de acceso público ha cobrado una mayor importancia. En la actualidad existen distintos tratamientos anti-COVID19 para garantizar la seguridad sanitaria de un espacio.

En esta línea, el Centro Especial de Empleo Vivva ofrece servicios de limpieza anti-COVID19 que se adaptan a los procesos, horarios y necesidades de cada empresa. Utilizan tanto el método de desinfección con ozono como las nebulizaciones virucidas, para lograr una rápida eliminación de microorganismos, virus y bacterias.

Las nebulizaciones virucidas son un método eficaz de desinfección El tratamiento anti-COVID19 con el que más trabajan los equipos de Vivva son las nebulizaciones virucidas. En este caso, se emplean productos que garantizan la desinfección de distintas superficies mediante la aplicación en frío. Los desinfectantes se propagan con un sistema de aspersión con aire comprimido, lo que posibilita su llegada hasta los rincones menos accesibles. Todos los productos que utilizan para eliminar el virus son productos reconocidos por el Ministerio de Sanidad.

El ozono permite una desinfección eficaz y sostenible El ozono es un gas que se caracteriza por su gran poder oxidante, lo que lo convierte en un método eficaz de desinfección. Desde hace décadas que se utiliza tanto en hospitales como en la industria alimentaria. El ozono oxida la cobertura de virus, bacterias, hongos y un amplio espectro de microorganismos que de esa manera quedan desactivados. Una vez que la desinfección se completa, el gas se descompone sin dejar ningún tipo de residuo químico.

De esta manera, el ozono es un desinfectante eficaz, seguro, sostenible y económico para eliminar virus como el COVID-19 en cualquiera de sus cepas. Como es un gas, su alcance en un ambiente es total. Llega a todos los rincones, no daña otros materiales y elimina la fuente de los malos olores. El uso de ozono no representa ningún tipo de riesgo para los seres humanos.

Además, el ozono es muy útil para desinfectar en profundidad los espacios comunes de los asilos para personas mayores. Se trata también de un sistema económico, ya que los generadores de ozono consumen poca electricidad.

Vivva es un Centro Especial de Empleo que conecta a empresas con profesionales y trabajadores con discapacidad. Además de los tratamientos anti-COVID19 ofrece servicios de limpieza, lavandería industrial y jardinería. Cuenta, además, con trabajadores que se desempeñan como auxiliares administrativos. Entre sus clientes hay hospitales, oficinas del sector público, industrias, comercios y negocios de hostelería.

A través de Vivva, es posible acceder a servicios de desinfección con ozono y nebulizaciones virucidas, ambos tratamientos anti-COVID19 que resultan eficaces y sostenibles para el medioambiente.

