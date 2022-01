¿Cuándo contratar un seguro de decesos?, por Seguros Academy Emprendedores de Hoy

Actualmente, se considera que contratar un seguro de decesos es una decisión bastante inteligente que de cara al futuro puede traer muchos beneficios importantes a nivel económico.

Este tipo de seguros son considerados como una inversión sumamente estratégica que puede generar un ahorro bastante significativo frente a un evento inesperado.

A pesar de todo, muchas personas tienen problemas para decidir cuál es el mejor momento para contratar este tipo de pólizas. En estos casos, expertos como Seguros Academy son la opción ideal para encontrar asesoría profesional que permita seleccionar el seguro de decesos que más se adapte a las necesidades de cada persona.

Beneficios de tener un seguro de decesos Los costes de los entierros han incrementado considerablemente durante los últimos años. De hecho, en España se considera necesario contar con al menos 5.000 € o 6.000 € para cubrir los gastos funerarios básicos en caso de fallecimiento. No obstante, es importante tener en cuenta que esta cifra puede variar dependiendo de la zona del país, así como de otros gastos adicionales que puedan surgir en el proceso.

Ante este tipo de situaciones, lo más conveniente resulta contar con una buena póliza de decesos, la cual se encargará de cubrir los gastos funerarios del asegurado en caso de muerte. De esta manera, los familiares y seres queridos del fallecido podrán ahorrarse grandes cantidades de dinero para costear el entierro en medio de este momento tan difícil, ya que la aseguradora se encargará de todos los detalles.

Dependiendo del tipo de póliza contratada, esta misma puede traer numerosos beneficios al asegurado. Capitales para accidentes, seguros de viaje internacionales, así como coberturas de salud son solo algunos de los extras que ofrecen algunos seguros de decesos hoy en día.

¿Cuál es el mejor momento para contratar esta póliza? Socialmente, se considera que la época más adecuada para contratar un seguro de decesos es durante la tercera edad. Esto se debe principalmente a que, en líneas generales, las personas tienen más riesgo de fallecer en esta etapa. No obstante, esperar tanto tiempo para encontrar una buena póliza que cubra los gastos funerarios puede llegar a ser contraproducente.

Se considera que lo ideal es contratar dichos seguros a temprana edad, especialmente si se trata de pólizas con prima nivelada. Después de todo, las mismas tienen la particularidad de reconocer la antigüedad del asegurado, manteniendo los costes de por vida. De esta manera, la persona siempre pagará la misma cuota que cuando contrató la póliza, únicamente con subidas si se revalorizan los capitales, evitando incrementos relacionados con cumplir años o hacerse mayor.

Contar con un buen seguro de decesos puede traer muchos beneficios a corto, mediano y largo plazo. En consecuencia, las pólizas de prima nivelada suponen una inversión bastante inteligente, la cual generará un ahorro bastante considerable con el paso de los años.

