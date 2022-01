Las innovaciones de BMC ofrecen una mayor visibilidad de datos y aceleran la adopción de DevOps Comunicae

lunes, 10 de enero de 2022, 16:39 h (CET) BMC, líder mundial en soluciones de software para la empresa digital autónoma, anuncia nuevas funciones e integraciones en sus carteras BMC AMI (Automated Mainframe Intelligence) y BMC Compuware. Estas innovaciones ayudarán a las empresas a acelerar la entrega de software y a solucionar problemas de servicios con mayor rapidez, gracias a una mayor visibilidad de datos y conocimientos basados en el contexto de sus entornos IT BMC, líder mundial en soluciones de software para la empresa digital autónoma, anuncia nuevas funciones e integraciones en sus carteras BMC AMI (Automated Mainframe Intelligence) y BMC Compuware. En conjunto, estas innovaciones ayudan al cliente a mejorar la calidad del servicio y a acelerar la entrega de software gracias a una mayor visibilidad de datos y conocimientos basados en el contexto con relación a todos sus entornos IT.

Mejorar la calidad del servicio con datos mejores

En la actualidad, la solución BMC Helix Discovery mapea y visualiza automáticamente las dependencias de servicios en mainframe y entornos distribuidos mediante el envío de datos de conexión de la red de aplicaciones desde el producto BMC AMI Ops. De este modo, los usuarios pueden priorizar problemas en función del posible impacto en la empresa. La visibilidad añadida y el contexto sobre distintos sistemas ayudan a las empresas a solucionar problemas de servicios con mayor rapidez y a mejorar la calidad del servicio.

La nueva integración de BMC AMI Ops y Splunk, junto a BMC AMI Security, hace posible reunir de forma extensa datos de seguridad ampliados e información sobre operaciones y rendimiento con objeto de que sean visibles para los equipos de seguridad y operaciones. Gracias a esta visibilidad compartida, junto a un marco de referencia más amplio, los equipos muestran e investigan las amenazas que, de lo contrario, podrían no haberse detectado y llegar a repercutir en los servicios empresariales.

"El mainframe sigue desempeñando una función importante en el futuro de la empresa digital”, afirma Chris Steffen, director de investigación, seguridad y gestión de riesgos en Enterprise Management Associates. "Sin embargo, para satisfacer las demandas que surgen en materia de digitalización y ofrecer una experiencia de la máxima calidad al cliente, los equipos de operaciones y desarrollo deben tener la visibilidad necesaria para priorizar problemas que repercuten en los servicios esenciales y mejorar continuamente el ciclo de entrega de software. La topología que incluye mainframe y las métricas accionables de desarrollo de software proporcionan a los equipos los conocimientos necesarios para tomar decisiones basándose en la realidad".

Acelerar la transformación DevOps mediante nuevas métricas de KPI (indicadores clave del rendimiento)

Según un estudio de Forrester (Forrester study), “la capacidad para capturar KPI de desarrollo de software es un elemento cada vez más importante en la labor de modernización de los equipos de desarrollo.1” Para alcanzar la transformación digital, es fundamental seleccionar herramientas modernas para el desarrollo del mainframe con la capacidad de capturar métricas relevantes de procesos, como la calidad, la velocidad y la eficacia.(1)

En muchas ocasiones, los directivos de desarrollo no conocen el comportamiento, los procesos o la adopción de los desarrolladores, por lo que ven mermada su capacidad para dirigir a sus equipos. La solución BMC Compuware zAdviser es la primera en ofrecer análisis del DevOps del mainframe para organizaciones que desarrollan código mainframe. Asimismo, se trata de la única solución que captura datos sobre cómo desarrollan su código los desarrolladores de mainframe, y qué prestaciones y funciones emplean en las distintas etapas del ciclo de desarrollo del software. Gracias al análisis de BMC Compuware zAdviser y los nuevos cuadros de manos de KPI para ISPW, Topaz y Topaz Total Test, los equipos de desarrollo pueden optimizar la experiencia del cliente mediante las métricas de los KPI. Además, estas métricas otorgan visibilidad a los responsables de desarrollo, así como conocimientos prácticos para reducir defectos, acelerar el proceso de entrega de software e impulsar la transformación DevOps mediante herramientas modernas de desarrollo.

Igualmente es importante prevenir el robo de credenciales y las amenazas internas. A fin de ayudar a las organizaciones a reaccionar ante actividades maliciosas antes de correr peligro, el experto en seguridad BMC AMI Security permite a las compañías asegurar sus usuarios privilegiados y credenciales mediante sus External Security Managers (ESMs) preferidos en el mainframe, ofreciendo visibilidad en tiempo real a los equipos de seguridad sobre quién accede, cuándo se accede y cómo se accede a z/OS®.

Según la 16ª encuesta anual sobre el mainframe de BMC2, el 40 % de las empresas participantes considera prioritarias la dotación de personal y las competencias. BMC ha lanzado un nuevo programa de formación y certificación para clientes y socios de mainframe. El programa incluye cursos regulados por el propio usuario de manera gratuita o previa suscripción, e-books y seminarios virtuales sobre las soluciones BMC AMI, BMC Compuware y Control-M for z/OS, así como plataforma e infraestructura de mainframe. Cada mes se publicarán nuevos cursos y certificaciones para ayudar a los usuarios de mainframe a progresar y mejorar sus competencias para el mainframe del futuro o la modernización del mainframe.

Por otro lado, la encuesta revela que el 92 % de los ejecutivos y profesionales técnicos de todo el mundo considera que el mainframe es una plataforma para el crecimiento a largo plazo y nuevas cargas de trabajo. Estas últimas innovaciones permiten que las empresas ofrezcan experiencias de alta calidad al cliente de modo sistemático.

“Nuestros clientes de mainframe nos cuentan que mejorar la calidad del servicio es su principal preocupación”, declara John McKenny, vicepresidente ejecutivo y director general de Intelligent Z Optimization and Transformation en BMC. "Las nuevas funciones que anunciamos hoy como parte del 29º comunicado trimestral de nuestro equipo les acerca a la visibilidad y los conocimientos que necesitan para alcanzar sus metas de transformación digital en el mainframe".

Recursos adicionales

Conocer las novedades en soluciones BMC para mainframe.

Descargar el informe de la encuesta de mainframe de BMC de 2021.

Descubrir de qué manera las herramientas actuales de desarrollo del mainframe pueden acelerar la entrega de software y reducir el riesgo.

Descubrir qué se necesita para ser una Empresa Digital Autónoma.

Conocer estrategias de datos y visualiza sesiones del evento virtual BMC Exchange 2021. ¹Modernizing Mainframe Development Tools Can Help Drive Greater ROI, estudio previamente encargado y realizado por Forrester Consulting en nombre de BMC, julio de 2021.

22021 BMC Mainframe Survey Report, estudio realizado por BMC con 1345 profesionales de mainframe en 21 países, cuyas respuestas se recopilaron del 12 al 31de marzo de 2021 a través de invitaciones por correo electrónico a una encuesta online.

Acerca de BMC

BMC ofrece software básico, servicios cloud e innovación que permite a más de 10.000 clientes de todo el mundo (incluido el 84 % del Forbes Global 100) evolucionar hasta convertirse en una Autonomous Digital Entreprise.

BMC, BMC Software, el logotipo de BMC y otras marcas de BMC son propiedad exclusiva de BMC Software, Inc. y están registradas o podrán registrarse en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos o en otros países.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.