La empresa portuguesa Magic Beans continúa invirtiendo en España con una fuerte estrategia de crecimiento

Con oficinas en Madrid y Barcelona, Magic Beans tiene previsto abrir próximamente dos nuevas sedes en Valencia y Zaragoza para lo cual se encuentra inmersa en una estrategia de fuerte contratación La empresa portuguesa Magic Beans fundada en 2017 y especializada exclusivamente en la prestación de servicios de asesoramiento, consultoría, formación y despliegue de proyectos de tecnología cloud de primer nivel, que fue distinguida al final del año pasado con el premio AWS Migration Partner of the Year 2021 Iberia refuerza su presencia en España con una fuerte estrategia de crecimiento. Uno de los objetivos de la compañía es crecer exponencialmente en nuestro país, potenciando sus actuales oficinas en Madrid y Barcelona y abriendo próximamente en Valencia y Zaragoza. Entre sus primeros objetivos está dar respuesta a la creciente demanda de servicios de adopción de la nube en pymes y startups.



Magic Beans, uno de los principales socios estratégicos de AWS en la Península Ibérica, recientemente galardonado como AWS Iberian Rising Star Partner of The Year y como AWS Consulting Partner of the Year, está reclutando más ingenieros en España. Las solicitudes deben enviarse a info@magicbeans.es.



"Tenemos una campaña en marcha para reclutar ingenieros y llegar a los 30 empleados ya en 2022 para impulsar nuestro crecimiento en España. Esto también será un paso relevante para nuestra expansión como empresa global en todo el mundo. Además, Magic Beans está reforzando una oferta cada vez más innovadora, completa y sofisticada de servicios de adopción de la nube, basada en la transformación y modernización de las plataformas de apoyo al negocio para ayudar a los clientes a maximizar los beneficios de elasticidad, flexibilidad, pago por uso y evolución tecnológica que ofrece la nube", ha declarado Orlando Murias, Country Manager de Magic Beans España.



Desde su fundación, la compañía ha llevado a cabo más de 100 proyectos en varios países en las áreas de Asesoramiento en la Adopción del Cloud, optimizaciones de costes, evaluaciones de arquitectura, soluciones de copia de seguridad y recuperación, almacenamiento y archivo, serverless y DevOps. Con un equipo experimentado y con múltiples certificaciones de AWS, Magic Beans se posiciona en el mercado para apoyar a las empresas en sus viajes de transformación digital, ofreciéndoles el nivel de experiencia necesario para una adopción exitosa de la nube, acelerando la transición de manera óptima y maximizando el impacto comercial de sus clientes.



Con su oficina principal en Lisboa, Portugal, y su primera filial en España – Madrid, la compañía también tiene oficinas en Barcelona, Lisboa, Óbidos, Oporto y Bruselas y presta sus servicios ya en Portugal, España, Luxemburgo, Holanda, Bélgica, Francia y Alemania.



La adopción de la nube a escala global requiere un alto grado de experiencia e innovación continua

España tiene un enorme potencial como hub de nearshore y de innovación que, combinado con el modelo de negocio altamente sofisticado y global de Magic Beans, será fundamental para convertirse en un actor clave en la Península Ibérica y a escala global. El nivel de calidad de los técnicos españoles fue también uno de los desencadenantes de la decisión de esta compañía para establecer operaciones en España y construir un equipo de altamente especializado en la adopción de la nube y la transformación digital.



"Nuestra estrategia de crecimiento se basa en un objetivo claro: ser el mejor proveedor de servicios de asesoramiento estratégico y tecnológico para la adopción de la nube y contribuir así a la transformación real de las empresas y negocios, dotando a nuestros clientes de los recursos que les permitan responder a los retos del mercado ahora y en el futuro. Magic Beans se centra en pocas cosas y en hacerlas muy bien, de manera que podamos estar altamente especializados y exportar nuestras habilidades a otros países. España es un fuerte actor global nearshore y pretendemos aprovecharlo en nuestra estrategia de crecimiento global, que también pasa por la apertura de más oficinas en otras ciudades de España", revela Orlando Murias.



En sus primeros meses de actividad en España, Magic Beans ya ha conseguido 30 proyectos y pretende casi triplicar esta cifra en 2022. Housell, Sherpa.ai, Aiudo y Openvia figuran en su lista actual de clientes en España. En 2022, la empresa pretende captar más de 75 nuevos clientes, desde startups, pymes y empresas medianas.



Oferta innovadora para facilitar y mejorar la implementación de estrategias de adopción de la nube en las empresas y alianzas con líderes del mercado

Magic Beans, que cuenta con un amplio abanico de proyectos en varios países además de España y ha sido galardonado con varios premios AWS a nivel internacional desde su fundación, anuncia también hoy la disponibilidad de una nueva y sofisticada oferta denominada Cloud Well Architect.



Cloud Well Architect facilita y mejora la implementación de estrategias de adopción de la nube, que van mucho más allá de la simple migración de cargas de trabajo aleatorias, potenciando los sistemas e infraestructuras empresariales ante los retos de nuestro tiempo y del futuro.



"Hay una enorme diferencia entre simplemente migrar las cargas de trabajo a la nube y la Adopción de la Nube. Una estrategia de Adopción de la Nube transformará por completo a las organizaciones, su forma de trabajar y su manera de hacer negocios. El trabajo de Magic Beans se centra en esta segunda parte de la ecuación, que entendemos que es el futuro. La pandemia hizo que esto fuera aún más relevante y urgente. Otro aspecto importante de nuestra estrategia es nuestro ecosistema de socios. Tenemos un número relevante de acuerdos de colaboración con otras empresas globales especializadas en áreas como los datos, la inteligencia artificial y la visión por ordenador. Además, seguiremos incrementando esta red de alianzas", concluye Orlando Murias.



Además de ser un socio clave de AWS, Magic Beans se asocia con los principales líderes del mercado en Cloud y otras tecnologías de última generación, como Microsoft, RedHat, Veeam, VMware y Zendesk.