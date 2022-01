Conocer San Sebastián desde otro punto de vista Emprendedores de Hoy

lunes, 10 de enero de 2022, 16:24 h (CET)

El catamarán ciudad San Sebastián permite disfrutar de la vista de las montañas, de la relajante brisa, la bahía y la costa con un recorrido lleno de excelentes vistas, música en vivo y atención de calidad.

En su página web, ofrece varias posibilidades que permiten realizar los mejores paseos por la costa guipuzcoana, con un catamarán con capacidad para 120 pasajeros y que ofrece toda la comodidad y seguridad necesaria para disfrutar del trayecto.

Desde 1967, este servicio opera con el nombre de “Ciudad de San Sebastián” en honor al lugar más céntrico del Eje Cantábrico, ya que se puede visitar y conocer San Sebastián desde otro punto de vista.

La experiencia que ofrece el catamarán San Sebastián Esta organización ha planificado varias rutas que permiten al pasajero vivir una experiencia única llena de relax y confort desde el momento de su salida. La travesía Getaria es una de las más exclusivas porque muestra uno de los paisajes más emblemáticos. Entre ellos, el Monte San Antón, en cuyo punto más alto se puede apreciar una vista panorámica de la costa.

En la travesía Donostia se ofrece un paseo por diversos puntos de interés de la región como el rompeolas Paseo Nuevo, la desembocadura del río Urumea, Playa Zurriola y la isla Santa Clara, entre otros destinos. Otra travesía interesante es la Puesta de Sol, en el que se disfruta de un espectáculo natural que es observado desde el medio del mar.

En cualquier opción, los clientes podrán programar, degustar la gastronomía típica del lugar (servicio adicional llamado “catering a bordo” siempre previa reserva y para grupos), un buen ambiente musical y un excelente personal de servicio con la disposición de mostrar las maravillas del Eje Cantábrico.

Un catamarán con modernas instalaciones Dentro de la estructura del barco, hay zonas habilitadas para su disfrute: servicio de bar, zona de chill out. Elementos que hacen del paseo una experiencia inolvidable. El catamarán está disponible para ser alquilado en eventos especiales: bodas, cumpleaños, aniversarios, o para eventos empresariales que las organizaciones ofrezcan a sus empleados. Sin embargo, para cualquier otra ocasión que el cliente desee, el barco está disponible siempre y cuando no haya reservas previas. Además, para los grupos hay condiciones de reserva especiales.

En cuanto a la seguridad, el catamarán cuenta con 3 balsas salvavidas de 65 pax cada una, 140 chalecos de homologación, radiobalza, radar, sonda, 2 equipos de comunicación, GPS y un Plotter. A través de su página web pueden realizarse las reservas de acuerdo a los horarios y sus precios van desde los 6 € para los niños, hasta los 12 € para las salidas programadas.

