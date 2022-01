¿Cuándo visitar al dentista?, odontopediatría de la mano de Implant Clinics Emprendedores de Hoy

El cuidado bucodental es parte fundamental de la salud integral de un ser humano. Este debe comenzar desde la niñez, ya que en esta etapa de la vida pueden empezar a generarse problemas que, si no se tratan a tiempo, pueden comportar consecuencias. Desde el primer año, los niños deben ser atendidos por un odontopediatra, según la Sociedad Española de Odontopediatría. La finalidad es poder detectar enfermedades dentales, pero también para suministrarles a los padres información relevante sobre los hábitos higiénicos y alimenticios para que los infantes crezcan con una dentadura saludable.

En Valencia, Implant Clinics es uno de los centros odontológicos de referencia, ya que cuenta con profesionales especializados en el área infantil.

La necesidad de visitar al odontopediatra Son muchas las personas que desconocen cuál es la importancia de visitar al odontopediatra en la infancia, por eso, dejan pasar el tiempo y llevan a sus hijos a consulta cuando las enfermedades bucodentales ya están en una etapa avanzada y requieren de tratamientos más complejos.

Visitar al dentista durante el primero o los primeros años de vida es importante para detectar cualquier problema que les pueda impedir a los niños masticar bien los alimentos, pronunciar bien las palabras y tener una adecuada formación de las piezas dentales.

Los padres nunca deben descuidarse ante los síntomas que presentan los pequeños, ya que en la infancia suelen generarse problemas recurrentes. Uno de los más comunes son las caries dentales que aparecen por el mal cepillado o por la ingesta excesiva de golosinas.

Los niños también pueden presentar en cualquier momento de sus vidas sensibilidad dental, gingivitis, traumatismos, bruxismo, alteraciones eruptivas, maloclusiones, entre otras cosas. En ese sentido, Implant Clinics puede convertirse en una clínica aliada para aquellos padres que desean atender oportunamente la salud bucodental de sus hijos.

Consejos que ayudarán a los niños a tener una buena salud bucodental Cuidar la salud bucodental desde la niñez es clave para tener una dentadura sana y bonita durante el resto de la vida. La visita al odontopediatra es fundamental, ya que estos profesionales, más allá de detectar anomalías, suministran un abanico de consejos que a veces los adultos desconocen.

Los niños deben adoptar el hábito del cepillado, por lo mínimo, al levantarse en la mañana y en la noche antes de acostarse, pero son los padres quienes deben enseñarles cuál es la forma correcta para hacerlo. Además, no se debe pasar por alto el uso del hilo dental, puesto que es necesario para retirar residuos que el cepillo dental no barre. Sumado a ello, se debe limitar el consumo de azúcar, ya que es el principal factor de la formación de caries.

Implant Clinics está ubicada en el Paseo de la Alameda, 52 (Valencia). Los interesados en acudir a los profesionales en odontopediatría pueden pedir una cita a través de su página web.

