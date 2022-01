Hasaku nikkei en Las Tablas: Perú y Japón, cocina nikkei en un mismo plato Comunicae

lunes, 10 de enero de 2022, 15:02 h (CET) Una de las muestras más notorias del mestizaje cultural en la comida peruana es la que hace referencia a la llamada comida nikkei. Ella contiene la mezcla de dos culturas: la japonesa y la peruana HASAKU® es la nueva apuesta culinaria de Jhosef Arias. Se trata de un restaurante nikkei, resultado de muchas horas de experimentación mediante un programa piloto en una dark kitchen, es decir, un restaurante virtual y solo de entrega a domicilio que surgió en plena pandemia, cuando los restaurantes estaban cerrados y había que ingeniárselas para hacer llegar las propuestas gastronómicas a los comensales a como diera lugar. En este laboratorio fue donde el chef trabajó arduamente para elaborar la carta.

Hoy, después de todo ese trabajo, se abre este nuevo restaurante ubicado en la zona de las Tablas y con él se busca ampliar y expandir la marca Jhosef Arias y abrir un poco más el abanico de propuestas culinarias.

El nombre HASAKU® proviene del idioma japonés y hace referencia a una naranja agria e híbrida, que, en este caso, tiene relación con la lima y los cítricos,tan utilizados en la cocina peruana. Con este nombre se busca ofrecer una especie de reconocimiento y agradecimiento a la enorme influencia que supuso la inmigración y la cocina japonesa en la gastronomía peruana.

HISTORIA DE LA FUSIÓN PERUANO-JAPONESA

El romance culinario entre ambas cocinas comenzó a finales del siglo XIX, en 1899, cuando llegó la primera ola de inmigrantes japoneses al Perú. Ese acontecimiento ocurrió tras un acuerdo entre los gobiernos de ambos países: Japón experimentaba una crisis demográfica y el Perú necesitaba mano de obra para sus haciendas, especialmente las azucareras.

A diferencia de la inmigración que llegó a otros países como el Brasil, por ejemplo, los japonesesen Perú no fueron tan numerosos y tuvieron que adaptarse rápidamente a la cultura peruana, sin dejar de lado sus costumbres culinarias que rápidamente encontraron una enorme conexión con la cocina local.

Mientras iban echando raíces en su nuevo país, los nikkei transformaron la comida peruana desde dentro, enseñándoles a los peruanos que el cebiche, por ejemplo, no necesitaba de largos procesos de maceración, sino que, más bien, podría parecerse más a un plato de pescado crudo como el sashimi.

Los japoneses también les hicieron ver a los peruanos la enorme bondad y generosidad de las costas del Pacífico; fuente rica e inagotable de una variedad de pescados. De esta forma, les mostraron la manera cómo los diversos pescados y mariscos podían cocinarse.

HASAKUrecoge esta tradición con una propuesta muy llamativa de makis peruano-japoneses (Makis, Nigiris, Sashimis, Gyozas) con un toque de distinción, ya que ofrece una gama de salsas con el nombre de “Salsas 88” que deleitarán.

Los platos destacados de HASAKUson:

● Acebichado (Roll relleno de langostino furai y con aguacate, terminado con láminas de corvina bañadas en salsa acebichada y riquísima sarsa chalaquita.)

● Chifero (Roll relleno de langostino furai con nabo encurtido, cubierto con láminas de atún y terminados con mayo oriental, cebolla china, y sésamo tostado.)

● Panka (Roll relleno de langostino furai con aguacate, cubierto con corvina y bañadas en salsa de ají panca y sriracha para unir las dos culturas. Se acompañan de papas chips.)

● Parrillero (Roll relleno de langostino furai con aguacate y toques de ají limo. Cubierto de salmón con salsa de orégano a la parrilla y con salsa de ají amarillo)

El nuevo HASAKU, ubicado en la zona de las tablas, en la calle María Tubau, es una apuesta más del Grupo Jhosef Arias que busca dar a conocer, acercar y difundir la variada y diversa gastronomía peruana en Madrid. Además del restaurante, HASAKU cuenta con un servicio de recogida y envío a domicilio.

HASAKU es un proyecto de Jhosef Arias (Lima, 1988), chef que propone una cocina innovadora y un estilo auténtico. HASAKU®se suma a sus proyectos previos, PISCOMAR®, CALLAO24®, HUMO® y el reciente inaugurado ADN ORIGEN PERÚ®.

Una de las grandes noticias para los sushi lovers, y de los fans de HASAKU, que ya disfrutaron de sus sabores y texturas, es que desde ahora se pueden agendar las reservaspara la gran inauguración que se llevará a cabo este 10 de diciembre. Su amplio local y la terraza interior prometen una velada más que inolvidable.

Descargar el Kit de Fotos de Hasaku y compartir la mistura de dos culturas milenarias aquí.

HASAKU

Cocina Nikkei con corazón

“Disfruta del mejor sushi a domicilio en madrid”

www.hasakunikkei.com

Calle María Tubau 17, 28050 Madrid

Tel: +34 658 95 08 47

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.