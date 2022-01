Mamby, una red social que proporciona una nueva forma de descubrir y compartir contenido Emprendedores de Hoy

En la actualidad, el 80 % de los españoles usa espacios de reunión web, siendo WhatsApp, YouTube y Facebook los más populares, en ese orden.

Sin embargo, la ausencia de un filtro de calidad pone en riesgo la experiencia de los usuarios. La expansión de noticias falsas y la dificultad de capitalizar ingresos en estas plataformas hace que las personas busquen otras alternativas de red social. Allí es cuando aparece la figura de Mamby, una nueva plataforma española que se propone cambiar esta realidad.

Monetizar las obras publicadas La red social surge para ofrecer un lugar virtual donde los usuarios puedan consumir información fiable y entretenerse al mismo tiempo. Gracias a la tecnología del machine learning, diseñada por el equipo profesional en Alicante, Mamby tiene un sistema de control para detectar y penalizar noticias falsas o spam.

Otro punto fuerte de la plataforma española es que los creadores de contenido original pueden llegar a monetizar sus obras. Según el interés generado y las visitas recibidas en las publicaciones, el suscriptor recibirá dinero en Bitcoin y, además, mantendrá la protección intelectual independientemente del programa en que elaboró el contenido. Cualquier creador tiene la posibilidad de emprender con la ayuda de la aplicación, especialmente fotógrafos, escritores, diseñadores gráficos así como negocios o aficionados que deseen compartir sus tutoriales, recetas, consejos, evaluaciones de productos, etc.

Las ventajas de esta red social multiperfil La página, a pesar de ser española, se encuentra disponible para usuarios de todo el mundo. Incluso ya cuenta con publicaciones tendencia en inglés y en español. En apenas 3 meses, ha conseguido 30.000 suscriptores, que disponen de herramientas como un filtro personalizado o la posibilidad de marcar o desmarcar intereses como el contenido para adultos.

El multiperfil de Mamby también es un atractivo para los profesionales. Una misma cuenta puede albergar diferentes perfiles, de manera que se separe lo laboral de lo personal. En un primer perfil, se pueden leer, por ejemplo, noticias o crear contactos de negocios. Mientras que el segundo perfil podría estar destinado a divertirse y otro podría usarse para seguir aficiones. De esta forma, el usuario puede decidir qué tipo de contenido quiere encontrar en cada momento, pudiendo interactuar de una manera mucho más natural con la plataforma.

Por último, la plataforma representa una opción interesante para nuevos inversores. Teniendo en cuenta la monetización del contenido, los ejecutivos de la aplicación están dispuestos a abrir la puerta a financiación privada para aumentar la proyección del sitio web.

El ritmo de crecimiento de Mamby responde a todas sus ventajas y principios, incluyendo la decisión de la empresa de no vender los datos a terceros para respetar la voluntad de los usuarios, pues consideran que ha quedado evidenciada tras las recientes polémicas con otras redes sociales. A pesar de contar con un equipo reducido, aunque en constante crecimiento, el personal detrás de la página está logrando un éxito orgánico que continuará en aumento.

