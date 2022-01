Nails&Friends, la oportunidad de emprendimiento elegida para el 2022 Comunicae

lunes, 10 de enero de 2022, 13:14 h (CET) La red de salones PREMIUM de uñas destaca en su sector por las múltiples ventajas para el franquiciado La industria del cuidado y la belleza en España finaliza el 2021 con cifras superiores a años anteriores, convirtiéndose en el tercer pilar de facturación según datos de la consultora Kantar.

Los nuevos hábitos del cuidado personal combinados con la reducción del coste de los servicios gracias a una estructura más trabajada y productos innovadores y de calidad, hacen aumentar el consumo, como sucede con los servicios de manicura y pedicura, un sector cada vez más fuerte, consciente de las nuevas tendencias incorporando esmaltes veganos, sostenibles y responsables con la salud de los clientes.

No es un sector de necesidad, pero el estilo de vida actual ha originado que sea un servicio de costumbre, por lo que la perspectiva de desarrollo para el 2022 no hace más que alentar el crecimiento de modelos de franquicia dedicados a las uñas, ya que se basa en un consumo local, ajeno a la fluctuación del turismo, por lo que es un mercado estable y de alta proyección.

En este contexto se encuentra Nails&Friends, una marca referente desde 1983, que comenzó su expansión a través del modelo de franquicia al inicio de la pandemia, siendo una elección arriesgada que gracias a su estructura solvente y profesional y su imagen corporativa solventaron con éxito, ya que han cerrado el año con 9 salones.

El modelo de franquicia de Nails&Friends se centra en una relación cercana, rápida y flexible con el franquiciado, descrito como un socio más de la marca, por ello la implicación y compromiso es pleno.

Entre las múltiples ventajas de la franquicia, el equipo de Nails&Friends destaca las cualidades más importantes:

Modelo de negocio idóneo para pequeños inversores y profesionales del sector : “Nuestros salones son perfectos para inversores que busquen rentabilidad abriendo varias unidades, o emprendedores que quieran tener un formato de autoempleo fiable. Ambos perfiles contarán con acceso a un programa informático para la gestión de contabilidad, estadísticas, etc; una APP para las citas, reposición de material de publicidad, y una central de compra para facilitar la reposición de stockaje.”

: “Nuestros salones son perfectos para inversores que busquen rentabilidad abriendo varias unidades, o emprendedores que quieran tener un formato de autoempleo fiable. Ambos perfiles contarán con acceso a un programa informático para la gestión de contabilidad, estadísticas, etc; una APP para las citas, reposición de material de publicidad, y una central de compra para facilitar la reposición de stockaje.” Excelente relación calidad-precio enfocado a un servicio de lujo a un precio asequible . Nacho Jové, director de la marca, aclaraba la exclusividad de Nails&Friends en la selección de proveedores “Somos la única franquicia que trabaja con productos 7 free de la marca Shellac, nº1 mundial en semipermanente”.

. Nacho Jové, director de la marca, aclaraba la exclusividad de Nails&Friends en la selección de proveedores “Somos la única franquicia que trabaja con productos 7 free de la marca Shellac, nº1 mundial en semipermanente”. Implicación rigurosa con la formación y escalabilidad del franquiciado : “Cada temporada actualizamos la carta de colores, realizamos formación técnica, informática, de atención al cliente y en tendencias, lo que se traduce en una fidelización del cliente cercana al 80%, e incorporamos nuevos servicios que permiten duplicar el ticket medio como por ejemplo con la manicura-pedicura simultánea”, asegura el equipo directivo de Nails& Friends.

: “Cada temporada actualizamos la carta de colores, realizamos formación técnica, informática, de atención al cliente y en tendencias, lo que se traduce en una fidelización del cliente cercana al 80%, e incorporamos nuevos servicios que permiten duplicar el ticket medio como por ejemplo con la manicura-pedicura simultánea”, asegura el equipo directivo de Nails& Friends. Soporte en la selección de localizaciones estratégicas: Los salones de Nails&Friends se centran en “calles céntricas con alto valor comercial, accesibles a un target, principalmente femenino, que valora un servicio rápido y bien hecho.” Las localizaciones preferentes tal y como destaca el departamento de desarrollo son “capitales de provincia y ciudades pequeñas, donde hay una escasez visible de competencia cuya oferta sea calidad y precio ajustado como la nuestra”. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.