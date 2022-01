Sofás con chaise longue de Home and Relax para una mayor comodidad Emprendedores de Hoy

lunes, 10 de enero de 2022, 11:34 h (CET)

Tener un buen sofá en el hogar es fundamental para realizar actividades como ver televisión o una película con mayor comodidad, sentarse a descansar después de una jornada agotadora en el trabajo o reunirse para compartir un momento con la familia.

Muchas veces, es difícil encontrar una posición para sentirse perfectamente cómodo. Por ello, la tienda online Home and Relax ofrece los sofás con chaise longue, los cuales permiten graduar la articulación del asiento y del respaldo de forma independiente, para que las personas pueden adaptarlo a sus necesidades.

Diseño adaptable a la comodidad del usuario La principal característica de estos muebles es su moldeabilidad para que los usuarios se acomoden a su gusto. Esto es posible gracias a que posee un diseño ergonómico, lo cual quiere decir que el sofá se podrá moldear al cuerpo de la persona. Por ejemplo, si alguien se recuesta, pero no se encuentra del todo cómodo, podrá hacer uso de diferentes mecanismos para encontrar el confort deseado.

Home and Relax también dispone de una gran variedad de tejidos a elegir, siempre con las últimas novedades y tendencias del mercado. Los sofás con chaise longue se pueden tapizar en diferentes tipos de tejidos, polipiel y piel, en diferentes colores. Otra ventaja es el mecanismo abatible, el cual permite guardar objetos dentro del cofre del chaise longue.

Muebles más resistentes y fáciles de limpiar Generalmente, los sillones tienen una duración de 5 años. Para aumentar su longevidad, estos sofás fueron elaborados con una estructura de madera de pino, con grapas en el ángulo de unión que aportan resistencia y durabilidad.

En el caso de las almohadas tradicionales, es recomendable cambiarlos cada 10 años. Para dotarlos de mayor tiempo de vida, los cojines de este modelo fueron diseñados con 35 kilogramos de poliuretano que les brinda flexibilidad y suavidad, pero sin perder la firmeza al apoyarse en ellos. Además, están recubiertos con fibra de poliéster de 250 gramos con soporte. Esto proporciona una mayor resistencia al moho y menor riesgo de producir alergia a las personas sensibles. Cabe señalar que los cojines son desefundables, lo cual facilita su aseo tanto por dentro como en la funda. Esto permite que se puedan lavar y secar por separado.

Home and Relax es una empresa, con más de 30 años en el mercado, que ofrece una atención personalizada para resolver todas las dudas de los clientes y encontrar la mejor manera de resolver sus requerimientos.

