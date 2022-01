ViveSelección, la tienda online especializada en ropa deportiva de todas las selecciones españolas Emprendedores de Hoy

lunes, 10 de enero de 2022, 10:51 h (CET)

Con el objetivo de expresar su admiración hacia los equipos, los amantes del deporte español buscan prendas de sus selecciones favoritas.

Para satisfacer dicha necesidad y como fruto de la pasión por el deporte nacional nace ViveSelección, un e-commerce que dispone de un amplio catálogo de ropa de todas las selecciones españolas.

La empresa, de origen zaragozano, ha sido impulsada por Juan Carlos Azparren, un emprendedor que detectó la dificultad de adquirir prendas de cualquier selección española que no sea de fútbol. Asimismo, la compañía tiene el objetivo de convertirse en un referente, tanto para los aficionados como para las federaciones y marcas profesionales.

Ropa oficial de múltiples modalidades deportivas ViveSelección es un e-commerce quedestaca por tres rasgos definitorios, que son la pasión por el deporte nacional, el gusto por la ropa deportiva de calidad y el excelente servicio al cliente de calidad.

Actualmente, puede resultar difícil encontrar prendas oficiales de deportes como voleibol, rugby o tenis, entre otros. Para facilitar dicha adquisición, ViveSelección dispone de distintas secciones en su página web con ropa para hombre y mujer de los siguientes deportes: atletismo, balonmano, ciclismo, fútbol, lucha, piragüismo, rugby, tenis, tenis de mesa, triatlón, voleibol y waterpolo. También cuenta con un apartado dedicado a prendas del C.O.E (Comité Olímpico Español) para que las familias o aficionados puedan lucir ropa olímpica.

Además, ViveSelección ofrece en su página web artículos de animación, como por ejemplo banderas de España para que los aficionados puedan animar a sus equipos o mascarillas deportivas. Con la llegada de la Navidad y otras fechas especiales, la compañía también tiene una sección específica para adquirir promociones o packs de regalo de distintos deportes.

Otro aspecto a destacar de ViveSelección es que dispone de las prendas que utilizan los referentes deportivos españoles. En su catálogo ya es posible encontrar artículos utilizados por grandes deportistas españoles como son Rafa Nadal, Alejandro Valverde, Saúl Craviotto o Mireia Belmonte.

Punto de encuentro para los amantes del deporte nacional ViveSelección tiene el objetivo de ser un referente para los amantes del deporte español, pero además busca crear lazos con federaciones y marcas. La empresa ya dispone de productos de más de una docena de federaciones deportivas y tiene acuerdos con los proveedores oficiales de estos productos. De este modo, es capaz de ofrecer productos exclusivos, que no están disponibles en otras tiendas, y packs de artículos de diferentes deportes a precios especiales.

Este e-commerce también tiene la finalidad de crear una comunidad y ser un punto de encuentro para el deporte nacional. Para ello, publica información de interés sobre novedades, resultados y calendarios deportivos de cada selección española, con el fin de que los usuarios puedan estar completamente informados.

En definitiva, gracias a su amplia diversidad de productos e innovación, ViveSelección ha conseguido convertirse en una tienda online referente en el sector de la ropa deportiva oficial española.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.