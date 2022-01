El MOBA de Riot Games, League of Legends, inicia su temporada 12 Comunicae

lunes, 10 de enero de 2022, 10:58 h (CET) Anuncia su nueva campeona, Zeri, la Chispa de Zaun. La primera temática de aspectos del año se centra en celebrar el Año del Tigre con los aspectos de porcelana Riot Games ha dado el pistoletazo de salida a la temporada 2022 del MOBA más popular del mundo con una retransmisión en directo en la que se ha visto qué depara el futuro a League of Legends para PC, Wild Rift y los esports del título. Además de homenajear a los jugadores durante el comienzo de la temporada clasificatoria 2022, el equipo de LoL también ha anunciado a su nueva campeona, Zeri, la Chispa de Zaun.



A partir de hoy, los jugadores del MOBA podrán celebrar la temporada 2022 con eventos y recompensas en los juegos conforme viven sus primeras experiencias de este nuevo año.



En League of Legends, la temporada clasificatoria ha comenzado, y trae consigo actualizaciones visuales para los diferentes niveles clasificatorios. Asmismo, llegan nuevas temáticas y una votación de actualización al cliente:

Actualización: Shyvana, Nocturne, Tryndamere, Skarner, Kog'Maw.

Temática: infernal, gótico, luz celestial.

Por otro lado, habrá un torneo de Clash de la temporada 2022 del 15 al 16 de enero. Las nuevas misiones que se desbloquearán a diario entre el 7 y el 13 de enero. Las recompensas serán:

Icono Temporada 2022

1500 esencias azules

Cápsula de Efigies

Dios de la forja - Guardián de la temporada 2022

Emoticono La llamada

500 esencias naranjas

Cofre hextech + llave

Fragmentos de campeón de Ornn, Sejuani, Olaf, Volibear, Pantheon, Leona, Kai'Sa, Taliyah y Rek'Sai. La primera temática de aspectos nueva del año se centra en celebrar el Año del Tigre con los aspectos de porcelana.



Esta temporada, un nuevo sistema de desafío se abrirá paso hasta League of Legends. Con él, los jugadores podrán monitorizar su progreso en múltiples aspectos de su experiencia en LoL, lo que incluye tanto jugadas que hay que verlas para creerlas como artículos coleccionables ultrarraros y mucho más.



Además, este año llegarán cambios para el contenido raro y exclusivo de LoL, como aspectos de prestigio mejorados, el uso de las esencias míticas como una nueva divisa y la actualización de los pases de eventos.

WILD RIFT

Este año los jugadores dan la bienvenida a la Grieta elemental:

En unos meses, llegarán nuevos cambios del terreno a Wild Rift.

En cada partida, un elemento se hará con la Grieta (infernal, montaña, océano o nube) y alterará el mapa. Estos serán los próximos campeones:

Sett y Yuumi en la versión 3.0.

Karma y Shen en la versión 3.1. ESPORTS

Las 12 ligas regionales y los más de 100 equipos están listos para empezar la temporada 2022 Esports en los próximos días.



En el caso de Wild Rift Esports, se han presentado varias novedades para el competitivo del MOBA de móvil.:

Wild Rift Esports presentará las ocho ligas regionales que se unirán al ecosistema competitivo.

Dichas regiones se convertirán en los cimientos de la estructura competitiva global de Wild Rift Esports, aportando su personalidad y estilo únicos al deporte.

Wild Rift Esports también ha anunciado su primer torneo global oficial, el Campeonato Mundial Wild Rift Icons, que se celebrará este verano en Europa.

ZERI, LA CHISPA DE ZAUN

Por último, se ha presentado la nueva campeona que llegará pronto a la Grieta de League of Legends: Zeri, la chispa de Zaun, que estará disponible a partir de la versión 12.2. Estas son sus habilidades:



Pasiva - Batería cargada

Zeri obtiene velocidad de movimiento cada vez que recibe un escudo. Cuando inflige daño a un escudo enemigo, absorbe su energía y recibe un escudo.



Q - Fuego explosivo

Pasiva: Los ataques básicos de Zeri infligen daño mágico, su daño aumenta con el poder de habilidad y se consideran una habilidad. Al moverse y utilizar Fuego explosivo, Zeri acumula energía en su Batería portátil. Con el máximo de carga, su siguiente ataque básico ralentiza e inflige daño adicional.

Activa: Fuego explosivo dispara 7 veces, lo que inflige daño físico al primer enemigo golpeado.

El daño de Fuego explosivo aumenta con el daño de ataque y se considera un ataque. Además, el primer disparo aplica efectos de impacto. Su enfriamiento corresponde al contador de los ataques básicos de Zeri.



W - Ultradescarga láser

Zeri dispara un pulso eléctrico que ralentiza e inflige daño al primer enemigo golpeado. Si el pulso golpea un muro, dispara un láser de largo alcance desde el punto del impacto.



E - Subida de tensión

Zeri se desliza una corta distancia y potencia sus siguientes 3 lanzamientos de Fuego explosivo, lo que hace que atraviesen a los enemigos. Saltará sobre cualquier obstáculo del terreno hacia el que utilice esta habilidad o se deslizará por él, dependiendo del ángulo. Golpear a un campeón con un ataque o habilidad reduce el enfriamiento de Subida de tensión.



R - Choque de rayos

Zeri libera una nova de electricidad que inflige daño a los enemigos cercanos y la sobrecarga durante un periodo de tiempo moderado. Mientras esté sobrecargada, aumentan el daño, la velocidad de ataque y la velocidad de movimiento de Zeri. Atacar a campeones enemigos reinicia la duración de la sobrecarga y añade otra acumulación de velocidad de movimiento. Mientras esté sobrecargada, Fuego explosivo concentra su daño en un disparo triple más rápido del que surgen rayos que rebotan entre los enemigos.



ASPECTOS ARTIFICIEROS:

Por último, un nuevo conjunto de aspectos de Artificiero llegará próximamente a League of Legends para ordenador y a Wild Rift:

Teemo artificiero

Diana artificiera

Xin Zhao artificiero

Sett artificiero

Tristana artificiera Vídeos

The Call, cinemática de la temporada 12 de League of Legends. Riot Games



