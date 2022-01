Llegan las rebajas de enero a las webs de cosmética nicho purenichelab.com, medik8.es y perriconemd.es

El mes en el que la cosmética de lujo ofrece descuentos de hasta el 50% es el momento de hacerse con los tesoros beauty que más likes han acumulado durante el año Comienza la temporada de rebajas de invierno, un momento único para hacerse con esos productos de belleza que los Reyes Magos y Papá Noel no han logrado cubrir. Una ocasión perfecta para hacer refill, descubrir productos nuevos y darse algún que otro capricho. Y es que si algo tiene la cosmética nicho de lujo es que es menos común encontrar en ella grandes promociones y descuentos, puesto que el alto coste de sus formulaciones suele impedirlo. Por ese motivo, resulta interesante destacar que durante este mes de enero las webs de belleza de autor como Medik8.es, Perriconemd.es y Purenichelab.com – la web española donde encontrar las últimas tendencias en cosmetología a nivel mundial- contarán con hasta un un 50% de descuento.



Productos, con precios rebajados durante este primer mes del año, de marcas como: Olaplex, líder en cuidado capilar; Uklash, famosa por su efectivo y económico sérum de pestañas; Omorovicza, icónica marca húngara amada por celebrities como Kate Hudson; o Aromatherapy Associates, marca fetiche de Lady Di. Además de firmas tan consolidadas en el espectro nicho como Perricone MD o Medik8, que cuentan con exclusivos kits donde encontrar sus productos bestseller.



Compartimos aquí algunos de los productos top ventas que más likes han acumulado en las redes durante el año pasado y que en esta sale season se convierten en oportunidades que será mejor no perderse y que todas las pieles deberían probar, al menos, una vez en la vida.

Rescate capilar

OLAPLEX Nº3 HAIR PERFECTOR

Este producto ocupa la tercera posición en el protocolo de tratamiento capilar de Olaplex, convirtiéndose es una de sus joyas más queridas. Se trata de un producto para aplicar antes del champú cuyo objetivo es ayudar a restaurar las conexiones capilares y reparar el cabello para lograr suavidad y brillo. Sus resultados se ven potenciados si previamente se hace uso de Olaplex Nº 0.

OLAPLEX Nº3 HAIR PERFECTOR

Precio: 24,95€. AHORA:19,95€ Disponible en purenichelab.com

Pisando fuerte

Instant Foot Peeling de Lova Skin

Un kit de pedicura galardonado en todo el mundo y compuesto por un suero exfoliante de pies suave y poderoso, y una lima de pedicura profesional. Un tratamiento ultra rápido para eliminar durezas y callosidades en tan solo 2 minutos desde la comodidad de casa.

Instant Foot Peeling Kit de Lova Skin

Precio: 62€. AHORA: 49,60€ Disponible en purenichelab.com

Despierta y revitaliza

Gentle Buffing Gelée de Omorovicza

Este limpiador de Omorovicza proporciona un agradable momento para iluminar la piel al comenzar día. Formulado con una lujosa y refrescante combinación de partículas naturales de AHA y lufa para la exfoliación, péptidos purificantes de semillas de moringa y extracto regenerador de algas rojas.

Gentle Buffing Gelée de Omorovicza

Precio: 70€. AHORA: 56€ Disponible en purenichelab.com

Un abrigo para la piel

Snow Lotus Lifting Cream de Boutijour

Una crema intensamente hidratante que se rige bajo la máxima del efecto lifting mediante una aproximación botánica con el loto de nieve como especial protagonista, formulada con un 90% de ingredientes de origen natural. Hidratante y reafirmante de uso diario para cubrir las necesidades de hidratación básicas de la piel, al tiempo que ofrece activos anti-edad para aportar a la piel firmeza y luminosidad.

Snow Lotus Lifting Cream de Boutijour

Precio: 90€. AHORA: 72€ Disponible en purenichelab.com

Luminosidad en un frasco

CCC+ Ferulic Brightening Complex 20% de Perricone MD

Equipado con no una, sino tres formas de vitamina C en la que es la concentración más alta de la marca, el 20%, este suero aborda la pigmentación, las manchas oscuras, el tono y la textura desigual de la piel. También contiene ácido ferúlico Un súper antioxidante a base de plantas que reduce la apariencia de líneas finas, arrugas.

CCC+ Ferulic Brightening Complex 20% de Perricone MD

Precio: 150€ AHORA: 120€. Disponible en perriconemd.es

Pestañas fuertes, largas y con volumen

UKLASH

El aliado perfecto para lograr unas pestañas largas, con volumen y resistentes dejando un acabado natural. Una fórmula única que nutre, acondiciona y suaviza al mismo tiempo que estimula hasta un 55% más la longitud de las pestañas y aporta un 75% más de espesor en las mismas, observando resultados visibles a partir de la segunda-tercera semana.

Sérum Uklash

Precio: 39,99€ AHORA: 31,99€. Disponible en purenichelab.com

Activador de la juventud

r-Retinoate de Medik8

Una crema-suero activa, que trabaja en la reducción de finas líneas y arrugas. La piel se transforma en una piel más uniforme y luminosa. Se puede usar de día y de noche porque no es foto sensible, y se puede aplicar en verano porque no es sensibilizante.

r-Retinoate Day & Night de Medik8

Precio:115€ AHORA: 92€. Disponible en medik8.es

Hogar con paisaje olfativo propio

The Atomiser de Aromatherapy Associates

Difusor de aceites esenciales. Difunde las mezclas de aceites esenciales puros 100% naturales de Aromatherapy Associates directamente desde el envase, lo que permite cambiar de aroma al instante adaptándolo a las diferentes necesidades y estados de ánimo de día, creando un paisaje olfativo sensorial. No utiliza ni agua ni calor, logrando que la pureza de los aceites se mantenga.

The Atomiser de Aromatherapy Associates

Precio:139€ AHORA: 111,20€. Disponible en purenichelab.com