Después de un día especial para todos, el día de Reyes, vuelvo a recordar la suerte que tenemos. Tengo 19 años y en menos de un mes cumplo 20. Este año como años anteriores no pedí nada, no porque no quiera, sino porque no necesito nada. Si me pongo a pensar, seguro que se me hubiera ocurrido algo, pero, no lo necesito, no es esencial, tengo salud, amor y quien me quiere (amigos y familia), ¿qué más quiero? Gente que pudiera tener lo que yo tengo, que no haya gente sin salud, sin comida, sin agua… esa es la gente que necesita cosas, y no yo que por suerte tengo quien me hace regalos el día de Reyes y el día de mi cumpleaños. Además, estudio, estudio lo que quiero y lo que me gusta, disfruto, disfruto, porque la vida es muy corta, ya lo dijo Pau Donés: “la vida son cuatro días y tres pasaron ya”.

Así que, a pesar de tener que estar estudiando estas vacaciones de Navidad, disfruto, disfruto de los días festivos y de los momentos estudiando o haciendo cualquier cosa que no esté relacionado con los estudios.

Después de esta reflexión, ¿qué quiero? Salud, paz y amor ya está, lo demás no es esencial, aunque haga ilusión.