lunes, 10 de enero de 2022, 08:22 h (CET) Son muchas las tradiciones religiosas que comparten los imperativos sobre migraciones, que deberían fundamentar la política migratoria. Cierto que las personas migrantes plantean el reto de la acogida, pero también suponen grandes beneficios para los países que los reciben. En cualquier caso, advierte el Papa, no pueden ser valoradas sólo por su productividad, ni tratadas como moneda de cambio en conflictos políticos e internacionales.



Más allá de cálculos de intereses, con las migraciones debe trabajarse por evitar las situaciones irregulares, lo que frenará la voracidad de los traficantes de seres humanos; fomentar la integración desde el respeto a la cultura y a las leyes de los países de acogida, favorecer la reunificación familiar y el desarrollo integral de los países de origen. No se trata de estadísticas, sino de personas reales con sus vidas en juego.

Noticias relacionadas La cruda realidad La buena noticia de hoy es que seguimos estando vivos y resultando útiles para nuestros semejantes, a los que podemos transmitirles esperanza y futuro Sufrimiento ​A quien predique sobre el sufrimiento no le va a faltar auditorio Incomprensible ​Eliminar los restos franquistas, pero menos ¡Dejen de criminalizar a la prensa!: la persecución de Biden contra Julian Assange La democracia está bajo ataque. El presidente de los EEUU debe cumplir con su promesa de apoyar la libertad de prensa De penas nacidas en olvidos Dicen que el olvido no existe, y en realidad aparece lleno de memoria