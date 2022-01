La orden de Carlos III se sonroja Venancio Rodríguez Sanz Lectores

@DiarioSigloXXI

lunes, 10 de enero de 2022, 08:17 h (CET) No sería de fiar el criterio de aquel que dijera que, Francisco Franco, lo hizo todo bien. Y que como mínimo, no se mereciera un tirón de orejas. Tampoco sería de fiar el criterio de aquel que dijera que lo hizo todo mal. Y no se mereciera, como mínimo, descansar en paz. De la misma manera: Hitler, Stalin, Mussolini y todos los dictadores que en el mundo han sido, merecerían alguna distinción por sus aciertos, amén de lo demás.

A la Iglesia se le critica que sacara a Franco bajo palio. Sin embargo, Pablo Iglesias se puso en marzo al frente de los servicios sociales durante la pandemia. Y estando él de máximo responsable, en los primeros meses de la covid se nos morían a cientos nuestros queridos ancianos en las residencias por falta de atención. Ahora lo distinguen con la Orden de Carlos lll por sus servicios a España y la corona y él la acepta.

En fin, todavía está fresco en nuestro recuerdo lo que hizo y dijo Iglesias cuando ocupaba el puesto de vicepresidente de Gobierno. Y hay tantas sombras como luces que no merecen la pena sacar aquí. Lo que sí saco es que esta medalla a Iglesias pone en evidencia a quien se la otorga y le quita autoridad moral, entre otras cosas, para criticar lo que hizo la Iglesia con Franco. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La cruda realidad La buena noticia de hoy es que seguimos estando vivos y resultando útiles para nuestros semejantes, a los que podemos transmitirles esperanza y futuro Sufrimiento ​A quien predique sobre el sufrimiento no le va a faltar auditorio Incomprensible ​Eliminar los restos franquistas, pero menos ¡Dejen de criminalizar a la prensa!: la persecución de Biden contra Julian Assange La democracia está bajo ataque. El presidente de los EEUU debe cumplir con su promesa de apoyar la libertad de prensa De penas nacidas en olvidos Dicen que el olvido no existe, y en realidad aparece lleno de memoria