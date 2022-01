La presentación del libro I’M LOST de Luis Sarda, la primera parte de una trilogía de ficción Emprendedores de Hoy

sábado, 8 de enero de 2022, 15:47 h (CET)

El efecto de la pandemia ocasionada por el COVID-19 en la sociedad ha sido notorio. A pesar de que se ha considerado como un acontecimiento negativo, para algunas personas ha significado un impulso para aflorar la creatividad. Un ejemplo de ello es Luis Sarda, quien ha presentado recientemente su libro I’m Lost.

Basado en los sucesos posteriores al inicio del COVID-19, este libro es el primero de una trilogía de ciencia-ficción que desarrolla interesantes hechos en torno al virus, como la desaparición del planeta tierra.

El futuro postcovid: la historia de I’m Lost Iniciando en el año 2025 en Estados Unidos, específicamente, en Carolina del Norte, la historia contada por el autor pretende ubicar al lector en un futuro no muy lejano al inicio de la pandemia. Dentro de esta producción escrita, Luis Sarda explica no solo los orígenes del virus proveniente de China, sino también los efectos letales que su propagación ha ocasionado en la sociedad.

Más allá del impacto ya conocido en todo el mundo, la historia desarrollada por este escritor tiene como objetivo principal atrapar al lector en un entorno desolador y desconocido que dejó la pandemia a su paso.

Sin embargo, durante la historia se presentará una luz al final del túnel, ya que diversos grupos de personas lograron sobrevivir mediante el uso de sustancias denominadas “inmunizadores”, lo que inicialmente podría significar la posibilidad de repoblar el mundo.

La historia continúa a lo largo de 152 páginas que encierran un conflicto político entre Estados Unidos y otras dos potencias, Rusia y China.

Información sobre el autor Además de ser un reconocido comunicador, el español Luis Sarda se desempeña como cantante, productor y escritor. Sus inicios desde temprana edad en el mundo la música, radio y televisión, le condujeron al ejercicio profesional en este ámbito, convirtiéndose en un multifacético personaje.

Además de sus numerosos oficios, también es un reconocido empresario. Dentro de sus principales iniciativas, es importante destacar el Centro Ludic, un espacio de asistencia familiar.

Como escritor, Luis Sarda cuenta con una amplia experiencia, siendo justamenteI’m Lost una de sus obras mejor posicionadas hasta el momento. La mencionada producción escrita se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y en numerosas librerías del territorio español.

El libro cuya presentación fue el pasado 9 de diciembre, de la mano de la editorial Grupo Planeta, contó con la participación de invitados destacados como Jordi Ortega, dedicado a la investigación COVID-19 y exprofesor de la UPC y Ángel Planas, fundador de la Escuela de Especialistas de Cine de España.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.