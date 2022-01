La Agencia Play, una de las primeras agencias de marketing digital y lanzamientos para mujeres emprendedoras Emprendedores de Hoy

sábado, 8 de enero de 2022, 15:29 h (CET)

Una de las problemáticas por las que aún se lucha hoy en día es por derribar las barreras de la desigualdad de género en el ámbito del emprendimiento. Irónicamente, son muchos los estereotipos que se presentan cuando los negocios emergentes son dirigidos por mujeres. Sin embargo, pese a las estadísticas desalentadoras, estas continúan en su labor de revertir esta realidad y, poco a poco, son más las que se aventuran en el mundo de los negocios.

Con el fin de apoyarlas, ha nacido la primera agencia de marketing digital y lanzamientos para mujeres emprendedoras, llamada La Agencia Play. Su objetivo principal es proveer de todas las herramientas necesarias para dar a conocer los negocios online de las mujeres desde una esencia y visión femenina.

Importancia de la publicidad online Actualmente, para darse a conocer como empresa nueva, es necesaria la creación de canales de difusión, como una página web, para que los consumidores sepan de la existencia del negocio y establecer un plan de comunicación omnicanal para el impulso de la marca.

Antes del surgimiento de la pandemia ya era una realidad el hecho de que los negocios digitales estaban en crecimiento y expansión, pero no fue hasta la cuarentena cuando el comercio 2.0 se convirtió en una especie de salvavidas para muchas emprendedoras.

Además, lo positivo de la creación de un negocio online es que está al alcance de cualquier persona. Sin embargo, no es un proceso tan sencillo como parece.

La agencia de marketing La Agencia Play, se ha dedicado desde sus inicios a apoyar y a formar a nuevas emprendedoras que desean llevar sus negocios al éxito. Con este fin, les proporcionanlos conocimientos, las herramientas y el acompañamiento que se merecen durante todo ese proceso de desarrollo. Asimismo, no dejan de lado el compromiso, la confianza y la cercanía necesaria para formar un buen equipo de trabajo.

En definitiva, el objetivo final de La Agencia Play es ayudar a aumentar los ingresos por ventas de las mujeres emprendedoras, a través de la puesta en marcha de estrategias de marketing digital y planificación de lanzamientos de nuevos productos y/o servicios para sus negocios.

Beneficios de un negocio online La creación de un negocio digital es la oportunidad ideal para cualquier emprendedora, independientemente del tamaño de la empresa, del alcance, de la marca y del sector al que pertenece. La inversión para comenzar con un negocio digital no requiere un gran capital financiero, razón por la cual se convierte en una alternativa para quienes disponen de poca inversión en sus inicios.

Otro de los beneficios de un emprendimiento online es la posibilidad de trabajar sin la necesidad de tener un espacio físico, es decir, la labor puede realizarse desde cualquier lugar del mundo de forma remota. También es posible dar rienda suelta a la creatividad y hay más flexibilidad de tiempo (sin dejar de trabajar), lo cual genera más independencia y oportunidades.

Con la implementación de las estrategias de marketing digital adecuadas, hay una posibilidad muy alta para quienes quieren incrementar sus ingresos por ventas. La Agencia Play ha identificado para las mujeres emprendedoras tres tipos de avatares según su recorrido de marca y necesidades actuales que han sido adaptados de acuerdo a las peticiones más recurrentes con respecto a sus negocios. A través de su página web puede solicitarse una auditoría actual del negocio, así como trabajar en pro del posicionamiento de los emprendimientos femeninos.

