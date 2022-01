Experimentar lo magnífico de la vida en el mar, alrededor de Ibiza y Formentera de la mano de EXOPIA Emprendedores de Hoy

Las vacaciones tradicionales en alguna ciudad histórica y con habitaciones de hoteles está pasando de moda, pues ahora las familias y los grupos de amigos están reforzando la tendencia de experimentar nuevas aventuras que les saquen de la rutina y les generen recuerdos emotivos e intensos.

Una de las actividades que toma cada vez más fuerza en España es alquilar barco en Ibiza, lo cual permite no solo tener la experiencia de ser un navegante, sino además disfrutar de todos los beneficios de una vida en el mar. Exopia Ibiza Charter es una empresa especializada en el alquiler de barcos en Ibiza y Formentera que busca ofrecer originalidad, innovación y aventura a todos sus clientes.

¿Por qué elegir navegar en las próximas vacaciones? La navegación es una actividad relajante y diferente a cualquier otra que no tiene límite de edad y que tiene múltiples beneficios. Estar en un barco a mar abierto garantiza adquirir nuevos conocimientos y visitar lugares increíbles. Además de generar una sensación de libertad inigualable, una real conexión con la naturaleza y una desconexión total con las responsabilidades y la rutina diaria.

Esta es una excelente opción para reforzar los lazos familiares o de amistad, pues navegar no solo los reúne durante bastante tiempo en un paisaje y una vista única, sino que también permite realizar actividades acuáticas como la pesca y el buceo, entre muchas otras.

Por otro lado, una de las magníficas cosas de la vida en el mar es que tiene beneficios para la salud. Gracias a las múltiples propiedades del agua salada y los demás elementos que se encuentran en el mar, se pueden aumentar las defensas, eliminar toxinas del cuerpo y combatir el asma o la gripe.

Asimismo, flotar en el agua relaja los músculos y favorece la recuperación de lesiones, también el mar y la brisa marina son la combinación perfecta para cicatrizar heridas. Finalmente, el ambiente de navegación reduce el estrés, ideal para tratar casos de depresión, ansiedad o nervios.

Alquilar un barco en Ibiza Para poder tener acceso a todos los beneficios de la navegación, comprar un barco implica múltiples gatos de mantenimiento, impuestos y seguros. Por esta razón, alquilarlo se convierte en la opción ideal para poder experimentar lo magnifico de la vida en el mar, especialmente en las costas de Ibiza y Formentera. Una hermosa isla española conocida por su gran clima y paisajes del mediterráneo.

Exopia Ibiza Charter ofrece yates, catamaranes, veleros y lanchas de motor ideales para disfrutar de unas vacaciones diferentes y llenas de emoción en familia o con amigos en plena naturaleza.

