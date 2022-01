Grupo Eduka realiza su tradicional encuentro anual en Málaga Emprendedores de Hoy

sábado, 8 de enero de 2022, 15:10 h (CET)

El auditorio del edificio Promálaga Excelencia, situado en el Parque Tecnológico de Andalucía, acoge el encuentro anual de Grupo Eduka, congregando en Málaga a directivos y trabajadores venidos de toda España.

El pasado mes de diciembre se celebró en el auditorio del edificio Promálaga Excelencia el tradicional encuentro anual de Grupo Eduka.

Grupo Eduka es un grupo empresarial, con sedes en Málaga y Granada y con fuerte presencia nacional e internacional. Entre otras actividades, explota líneas de negocio en áreas como la formación o la consultoría, con proyectos en la distribución de material didáctico y tutorías, en la adaptación de empresas a normativas de obligado cumplimiento, así como en la formación especializada a empresas y la impartición de másters, postgrados y cursos online a través de escuelas especializadas como Mediterránea Business School y la Escuela Mediterránea de Psicología.

El evento fue presentado y dirigido por Carlos Molina, Director Comercial del grupo y, durante la jornada, se sucedieron diversas ponencias que ofrecieron componentes del equipo provenientes de distintos puntos del país.

Además, también intervinieron directivos como Gabriel Rojas, Director Comercial de Edutedis, María Victoria Panadero, Directora de Edutedis Consultoría o Isabel Diéguez, Directora Ejecutiva de Mediterránea Master School. El evento culminó con la intervención de Manuel Calero, Director General del grupo, que presentó las cifras del este, así como los retos a corto y medio plazo.

Entre los temas tratados destacó el agradecimiento al personal por su importante labor durante los meses más críticos de la pandemia, así como el esfuerzo realizado con el objeto de mantener la prestación de todos los servicios. Esta labor de todo el equipo propició que las consecuencias de la crisis sanitaria que inicialmente se preveían, se minimizaran y que algunas empresas del grupo lograran crecer a pesar de esta situación.

Fue una jornada intensa a la par que emotiva, ya que a pesar de su carácter anual, durante el año 2020 no se pudo celebrar por prudencia y hacía más de dos años que el equipo no se reunía. Este año, por fin, y guardando todas las recomendaciones sanitarias, pudo celebrarse el evento.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.