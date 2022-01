Entrevista a Adrián Din y José Fernández Caballero, fundadores de la start-up de limpieza a domicilio ECOCLEANS Emprendedores de Hoy

sábado, 8 de enero de 2022, 15:03 h (CET)

Los avances de la tecnología y la ciencia han permitido revolucionar el sector de la limpieza a domicilio. Ejemplo de ello es ECOCLEANS, la start-up española fundada por Adrián Din y José Fernández Caballero que no ha dejado de crecer durante la pandemia.

Ahora que se aproxima el final de año, ¿qué balance realizan desde ECOCLEANS de la evolución de la compañía en este periodo?

Adrián Din: “ha sido muy positivo, hemos triplicado facturación respecto a 2020. ECOCLEANS es una empresa 100% ecológica. Si ya existe una fuerte demanda de mejora del entorno en el que vivimos, la pandemia ha acentuado esta tendencia. La población está cada vez más concienciada en la necesidad de cuidarnos en todos los aspectos de la vida, también en la reducción de productos químicos y nocivos en el hogar”.

¿Cuáles son los principales hitos alcanzados en este periodo?

Adrián Din: “hemos iniciado nuestra andadura como Central Franquiciadora con las dos primeras aperturas. Y tenemos negociaciones abiertas con varias candidatas y candidatos, en enero 2021 tenemos confirmados 2 aperturas nuevas. Está siendo un muy buen año para ECOLCEANS”.

¿Cuál es la estrategia de crecimiento que han diseñado para el 2022, ¿en qué zonas quieren crecer de forma preferente?

José Fernández Caballero: “esperamos cerrar 2021 con 3 franquicias operativas, seguramente la tercera también estará ubicada en Cataluña. Por ello, nuestro plan de negocio nos llevará a expandirnos por toda España”.

¿Cuáles son los principales beneficios – para el futuro franquiciado – de abrir una de vuestras franquicias?

José Fernández Caballero: “la sencillez de gestión y la alta rentabilidad. Nuestra primera franquiciada, Lidia de Sabadell (Barcelona), amortizó la inversión en 3 meses. Su labor, la de cualquier franquiciado ECOCLEANS, es coordinar un equipo de profesionales de la limpieza, gestionar la agenda diaria. Las campañas de publicidad que le aportan clientes son gestionadas desde central. Claro que también tiene que buscar clientes nuevos, pero van cayendo como fruta madura si hacemos un buen trabajo en casa de los clientes y clientas e insistimos en nuestras campañas de comunicación.”

¿Qué factores diferencian a la compañía de la competencia?

José Fernández Caballero: “nadie del sector trabaja con productos 100% ecológicos. Tampoco creo que velen por un estándar tan alto de calidad de servicio, pero existen otras empresas que también trabajan muy bien. Pero el producto que nos está dando más alegrías este año es la limpieza de sofás y colchones. Lo hemos incorporado hace unos meses y está funcionando muy bien, además de ser un servicio con un alto margen comercial”.

¿Qué perfil de franquiciado buscan?

José Fernández Caballero: “es cierto que el rango de inversión atrae a perfiles de autoempleo, pero, aunque Lidia es un perfil de autoempleo, Víctor es un emprendedor de perfil inversor. ECOCLEANS es un negocio tan sencillo de gestionar que no hace falta ser del sector o haber limpiado para poder gestionarlo”.

¿Qué relevancia tiene la tecnología y la digitalización en su modelo de negocio?

José Fernández Caballero: “Indispensable. Porque sin la publicidad en redes sociales no lograríamos la rápida captación de clientes que obtenemos, porque sin nuestro CRM centralizado la gestión de las reservas y las citas con los clientes y clientas no sería tan sencilla y porque nuestra web y nuestro Instagram también nos generan mucho negocio ¿Conoces nuestro Instagram? Síguelo, te lo recomiendo, vale la pena”. Instagram : ecocleansoficial

¿Tienen previsto lanzar alguna novedad en cuanto a servicio o herramienta tecnológica en el corto y medio plazo?

Vasile Adrián Din: “en ECOCLEANS siempre estamos innovando. El siguiente producto que queremos lanzar es la limpieza de embarcaciones. Estamos a punto de lanzar nuestra app de servicio de limpiezas, donde el cliente pueda descargar su app y reservar de forma puntual o suscribirse al servicio de limpiezas semanal o quincenal”.

