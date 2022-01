Nutrición y deporte, dos requerimientos para mantener el cuerpo en forma y gozar de una vida saludable Emprendedores de Hoy

sábado, 8 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

La actividad física ayuda a prevenir enfermedades, a liberar estrés y a mantener un buen estado de ánimo. Las personas de todas las edades deben procurar hacer actividad física, ya que es algo que resulta muy beneficioso, tanto para el cuerpo como para la mente.

Quienes realizan ejercicios de cualquier tipo también deben tener una muy buena alimentación. Según explican en SportTraining, un centro de entrenamiento personal en Murcia, las palabras nutrición y deporte están estrechamente relacionadas, puesto que son dos requerimientos necesarios para mantener el cuerpo en forma, para tener la figura deseada y para gozar de una vida mucho más saludable.

Enfocarse en la nutrición y el deporte es clave para una óptima condición física En SportTraining dejan claro que aquellas personas que desean tener una buena condición física, deben conjugar nutrición y deporte. Quienes hacen cualquier tipo de práctica, como fútbol, baloncesto, natación, atletismo, triatlón, gimnasia, etc., deben cuidar minuciosamente lo que comen, ya que de eso dependerá su rendimiento en una competencia. Es decir, una alimentación sin los nutrientes necesarios se traducirá en falta de energía y poco rendimiento.

Los que realizan actividad física para ir al gimnasio, bien sea para bajar de peso, moldear la figura o desarrollar músculos, entre otras cosas, también deben darle mucha prioridad a la alimentación, puesto que es vital para obtener los resultados deseados, al igual que la correcta hidratación antes, durante y después del entrenamiento.

Quienes deseen saber qué comer y qué actividad física realizar, según sus requerimientos, pueden acudir a los especialistas SportTraining, que ofrecen una asesoría completamente personalizada y adaptada a cada necesidad.

Mantener una excelente condición física gracias a una dieta y un entrenamiento equilibrados Qué deporte realizar es una decisión de cada persona. Lo que sí no es una elección es optar por una buena nutrición. En línea general, quienes realizan cualquier tipo de actividad física, deben tener una ingesta rica en carbohidratos, frutas, verduras y vegetales, así como también lácteos bajos en grasa y proteínas, sobre todo las carnes blancas como el pollo y el pavo, el pescado y los huevos.

La buena alimentación debe ser habitual. El día debe comenzar con un buen desayuno, que puede incluir cereales, panes integrales, plátano, zumos naturales, yogur, etc., pero también es conveniente alimentarse balanceadamente en el almuerzo y la cena.

La cantidad de alimento que se debe ingerir también es relevante. Por ejemplo, antes de hacer ejercicio no se deben suministrar grandes porciones. Si se desea comer antes del entrenamiento, debe ser como mínimo una hora antes y una cantidad comedida.

Quienes deseen tener un entrenador personal y asesoramiento nutricional, pueden optar por los profesionales de SportTraining.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.