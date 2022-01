Gestión de campañas de Google Ads, ¿Contratar a un freelance o a una agencia? Emprendedores de Hoy

sábado, 8 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

Para que las tiendas online lleguen a los usuarios que realizan búsquedas de productos o servicios determinados, contar con una estrategia de Google Ads es fundamental. La visibilidad y el posicionamiento en internet es lo que incrementa el tráfico en las páginas web, potencia las marcas y lleva a las empresas al éxito.

Actualmente, hay dos formas de adquirir los servicios para contar con una campaña de marketing digital. La primera y más tradicional es a través de una agencia. El segundo modo es mediante un especialista Google Ads freelance, como es el caso de Luis Flores, profesor en plataformas online y profesional del marketing digital. Este ha cubierto las necesidades de más de 60 clientes en 6 años de trayectoria.

Diferencias entre una agencia de marketing digital y un profesional freelance Un freelance es un especialista con una estructura unipersonal, aunque puede trabajar en cooperación con otros profesionales. Por lo general, dentro del campo del marketing, este se especializa en un tema en concreto, como la gestión de las campañas en Google Ads en este caso.

Una agencia, en cambio, es una empresa de mayor estructura que es capaz de cubrir distintos servicios. En principio, el precio de contratar a una agencia siempre es mayor porque tiene costes asociados que un Google Ads freelance no. A pesar de esto, para llevar adelante una estrategia integral de marketing, la diferencia no es muy significativa, ya que en ese caso se debería contratar a varios trabajadores freelance. Sin embargo, para un hecho puntual como es una campaña en Google Ads el freelance siempre va a ser más asequible.

Otro punto en el que se puede establecer una comparación entre ambos es la flexibilidad para trabajar. Un profesional independiente tiende a ajustarse a lo que necesita cada usuario de forma personalizada. En cambio, en el caso de las agencias, es el cliente el que tiene que adaptarse a la estructura de la empresa.

Finalmente, en cuanto a la capacidad de trabajo, la agencia, al contar con un equipo tiene más especialistas de distintas áreas disponibles. No obstante, la especialización y el conocimiento del autónomo en un ámbito determinada suele ser mayor que el de cualquier empleado de una agencia.

Con el freelance, el trato es más personalizado A la hora de diseñar una campaña de Google Ads para incrementar las ventas de un negocio digital, el profesional freelance será más económico y también más cercano. Además, es más fácil obtener un trato personalizado con este tipo de dinámica de trabajo que a través de una estructura empresarial, en el que cada cliente es uno más.

En esta línea, Luis Flores, especialista en Google Ads independiente, diseña campañas de anuncios personalizadas que se basan en un estudio previo de la web y las características de cada cliente. Así, después pueden realizar un seguimiento que permita obtener el máximo rédito de lo que se invierte en publicidad.

