Las claves de un buen presupuesto de reforma, según Grupo EGM

viernes, 7 de enero de 2022, 15:45 h (CET)

A la hora de realizar una reformau obra nueva es crucial tomar la decisión correcta a la hora de elegir los presupuestos y ver lo que cada empresa presenta.

También son indispensables a la hora de acudir a las entidades financieras a solicitar un crédito o préstamo personal para la ejecución de una reforma integral, ya que siempre exigen presupuestos bien elaborados por empresas profesionales.

Lo que debe incluir un presupuesto bien realizado Un buen presupuesto debe estar bien estructurado en diferentes partes: derribos, electricidad, zonas a reformar, carpinterías y climatización, entre otros. Así se conseguirá que el cliente entienda correctamente el presupuesto y facilitará la localización de cada partida del proyecto. Esto puede ayudar más adelante en caso de querer prescindir o variar algún servicio dado que será mucho más fácil encontrarlo y saber el precio establecido de inicio.

El presupuesto, por lo tanto, debe estar también bien detallado con un desglose de los servicios a realizar para que el cliente sepa exactamente en qué se va a trabajar y el gasto en cada apartado, así como el IVA que se va a aplicar en cada caso. Por ejemplo, en lugar de escribir sencillamente “electricidad” y el precio, un buen presupuesto debe incluir un desglose en cada punto como: cableado, cuadros de luz, mano de obra… dejando siempre claro en qué va a destinarse cada euro del cliente.

¿Cómo asegurarse de que todo se realiza como se ha acordado? En último lugar, es imprescindible que se indique el total del coste de la reforma y la forma de pago con la que se va a proceder al cobro, así como las garantías de la reforma que la empresa se compromete a llevar a cabo.

El presupuesto debe ser firmado por ambas partes para que quede constancia que ambas están de acuerdo y se comprometen a cumplir con el contrato, ya sea por parte de la empresa cumpliendo con su trabajo, fechas de entrega y garantías, como el compromiso del cliente a realizar los pagos en el tiempo y forma establecidos.

En conclusión, los consejos de EGM Grupo para escoger el mejor presupuesto para una reforma integral son: tener muy claro qué se quiere hacer; estudiar la ficha profesional de la empresa (su web, reseñas en Google y portales, etc.), pedir que la empresa ofrezca varias opciones en las partidas más costosas (ejemplo: diferentes proveedores de materiales y acabados para la cocina y baños); asegurarse de que te presentan un presupuesto muy bien detallado y transparente, ya que lo barato sale caro y no siempre es de calidad.

Con estas recomendaciones los usuarios podrán asegurarse de tener un presupuesto profesional sin sorpresas a corto o largo plazo y tendrán claro a qué se va a destinar su dinero, lo que les permitirá poder decidirse más fácilmente por el mejor profesional.

