Clínica Sanzmar explica qué es el bruxismo

El bruxismo, padecido por muchas personas alrededor del mundo, es una condición dental y mandibular silenciosa que ocasiona grandes estragos en el estilo de vida de quien lo sufre. No obstante, hoy en día existen múltiples tratamientos para tratar esta condición.

El bruxismo y cómo solucionarlo El bruxismo es el apretamiento y rechinamiento involuntario de los dientes que genera molestias en la dentadura y cabeza. El origen de esta patología suele ser multifactorial; no obstante, trastornos como el estrés, problemas de sueño y ansiedad hacen que sea más frecuente la aparición de esta condición. Se estima que casi el 70% de la población lo padece y gran parte de los individuos no es consciente de ello. En otras ocasiones, la posición de los dientes es la culpable del bruxismo. Esto se debe a que los dientes no están alineados correctamente y favorecen a que ocurra el rechinamiento entre ellos.

Para tratar el bruxismo, se debe conocer si el paciente padece de condiciones como la apnea del sueño, la cual hace que se origine el apretamiento. Si no es así, se procederá a evaluar la mandíbula y el orden de los dientes, ya que si existen malformaciones dentales que generan contactos inadecuados, estas interferencias se tienen que retirar e iniciar un tratamiento odontológico.

Independientemente de su origen, el bruxismo se solucionará con una férula de descarga bien ajustada para evitar el desgaste oral y los dolores que provoca la patología. De igual forma, se recomienda a las personas llevar un estilo de vida más tranquilo para que la condición no empeore.

Uso de las férulas de descarga y dónde adquirirlas en Madrid Esta férula dental es creada con resina acrílica transparente que se elabora a partir de la medida de la mandíbula de cada usuario. Se utiliza sobre los dientes de la arcada superior o inferior. Su objetivo es reducir la tensión que se genera en la mandíbula al apretar los dientes al dormir, de tal manera que no ocurra desgaste en los dientes o afectaciones a nivel temporomandibular.

