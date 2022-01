¿Qué es Google Ads y cómo funciona? Por Luis Flores Emprendedores de Hoy

viernes, 7 de enero de 2022, 14:41 h (CET)

Las compañías pueden aparecer ante los ojos de millones de clientes potenciales gracias a Google Ads a día de hoy. Esta plataforma de anuncios de Google es una herramienta que permite a las marcas pagar al buscador de internet para destacar en los anuncios que este muestra a sus usuarios. Es una gran oportunidad de inversión en comunicación directa con una audiencia relevante y calificada para cada negocio.

Las campañas de Google Ads son una de las formas más rápidas de conseguir resultados en internet, explica el consultor de marketing online Luis Flores. Esto no se debe a la oportunidad de aparecer más veces en los resultados de búsqueda de Google, sino a que los anuncios pueden ser configurados para aparecer ante un público muy segmentado a través del uso de pujas por palabras clave en campañas de red de búsqueda. También hay otras redes secundarias como Display, vídeo, campaña universal de apps o Google Shopping.

Las subastas: la base de Google Ads Google Adsfunciona en un formato de licitación por keywords. No es suficiente que las empresas paguen para aparecer en los anuncios de diferentes portales web. Los anunciantes ofrecen una cantidad de dinero a cambio de clics y gana aquella marca que tiene un mejor Ad Rank – el índice de calidad por la oferta máxima a pagar por el anuncio-.

La preocupación de los anunciantes debe pasar por mejorar dicho índice de calidad. Esta evaluación califica a la empresa en valores del 1 al 10. La valoración se obtiene al ponderar el número de clics que obtiene el enlace publicitado frente al número de impresiones (conocido como CTR), la relevancia de la marca y de la página de destino.

Más eficacia que el SEO Un factor a tener en cuenta es que Google Ads es la plataforma de anuncios en línea más relevante de internet. Desde su primera versión lanzada en el 2000, ha liderado este mercado, generando casi el triple de ingresos que su competidor más cercano. Esto lo convierte en el mejor escenario para invertir en marketing online, y esta campaña será más completa si está a cargo de un gestor especializado como Luis Flores.

A la hora de llevar a cabo las campañas de Google Ads, Flores empezará acordando con la empresa unos objetivos concretos. Además, se analizará el estado de la competencia en Google para rentabilizar al máximo los anuncios de Ads y se estudiará la página web del cliente para decidir si es necesario diseñar una landing page para los anuncios o si se puede hacer uso de la página web ya existente.

Posteriormente, se escogen aquellas palabras clave más relevantes para el negocio, aquellas que permitirán traer un tráfico cualificado a la web. Con todos estos aspectos en cuenta, el profesional lanza la campaña en Google Ads y medirá los resultados cada 15 días para lograr el máximo retorno de inversión.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.