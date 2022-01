Cierran un acuerdo de venta la firma KP y la empresa Gustavo Novo Disegno Emprendedores de Hoy

Dedicada a la decoración de interiores, la empresa de interiorismo textil Gustavo Novo Disegno ha cerrado recientemente un acuerdo de venta con la compañía de alfombras a medida KP.

Esta es una firma que se centra en la edición, confección, fabricación y venta de estos artículos hechas según las especificaciones de sus clientes.

Lo que más resalta de los productos de esta empresa no es solo el catálogo de diseños, modelos y tipos de alfombra que posee, sino también su excelente calidad. Con este acuerdo, ambas empresas unirán sus esfuerzos y productos para ofrecer en el mercado materiales de interiorismo duraderos y únicos.

Nuevo acuerdo de venta entre Gustavo Novo Disegno y la firma KP La empresa Gustavo Novo Disegno es una empresa con más de 15 años de experiencia en el sector del interiorismo textil. Durante todos estos años, se ha dedicado a la fabricación y venta de productos como venecianas de madera, cortinas verticales, estores enrollables, confección de telas y tapizados.

No obstante, recientemente, ha logrado cerrar un acuerdo de venta con la firma KP, especializada en alfombras a medida. Esta compañía se caracteriza por su exclusividad en cuanto al diseño, confección y venta de alfombras fabricadas con materiales de alta calidad y hechas totalmente a medida.

Gracias a este binomio, todas las alfombras de la firma KP podrán adquirirse directamente desde Gustavo Novo Disegno. De esta forma, los clientes podrán decorar y aportar personalidad a cualquier espacio interior con productos de calidad y a medida de sus gustos y preferencias.

Extensa trayectoria en el sector de las alfombras Esta empresa ha estado en este negocio durante más de 30 años, por lo cual es especialista en todo lo relacionado con la fabricación y comercialización de alfombras personalizadas y moquetas modernas.

Entre sus productos están, por ejemplo, las alfombras vinílicas Keplan, las ecológicas recicladas ECONLY, de Sisal, con brillos, nórdicas, hechas a mano, de lana, de pelo largo, de fibra inteligente y muchas más. También cuenta con colecciones completas y una enorme cantidad de diseños, colores, tejidos, etc.

Además de eso, cabe destacar el compromiso de la marca con sus clientes, manteniéndose en constante evolución y búsqueda de los mejores materiales y diseños. La idea es satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes y cubrir cualquier espacio que se desee.

Para poder conocer las creaciones de esta firma, como ya se ha mencionado antes, solo hay que entrar a la página web de Gustavo Novo Disegno. En esta, hay disponible una sección únicamente dedicada a los productos de la marca. Además, al ser distribuidores oficiales, en esta misma web se puede solicitar una cita previa para ajustar el presupuesto, acabar de comentar el diseño, las características, etc.

