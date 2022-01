A través del canal HORECA, comercios de todas partes del mundo pueden hacer negocios con Pearls Molecular Experience Emprendedores de Hoy

La importación de gastronomía es uno de los negocios más lucrativos a nivel internacional. Según la empresa de investigación de mercados Ipsos, el canal HORECA representaba el 33% de las ventas de comida y bebida en los principales mercados.

Esta forma de comercio permite que hoteles, restaurantes y caterings ofrezcan nuevas técnicas en sus menús. En este caso, la empresa Pearls Molecular Experience ha ganado reconocimiento por la textura y durabilidad de sus alimentos.

Una alternativa de vanguardia en el canal HORECA El canal HORECA es el acrónimo con que se nombra al servicio gastronómico de hoteles, restaurantes y caterings. A través de él, comercios de todas partes del mundo pueden hacer negocios con establecimientos de comida como Pearls Molecular Experience.

La empresa se caracteriza, sobre todo, por la elaboración de esferificaciones sin espesantes y de larga duración, hasta 18 meses. Esto consiste en degustaciones con forma de esferas de 20 mm de diámetro. Las también llamadas perlas explotan en boca, una explosión única de sabor. La marca presenta versiones de diferentes tamaños, que se ajustan a la preferencia del comprador. Pueden ser de entre 2 a 2,5 centímetros de diámetro.

Esta presentación resulta ideal para eventos corporativos, bodas y cocina de autor. Los negocios tienen la oportunidad de conquistar a los comensales introduciendo la alta gastronomía de una forma sencilla y muy práctica para el chef. Abrir, emplatar y degustar. Con respecto a la coctelería, sabores como el Sex on the Beach están marcando tendencia en U.K.

Envío de las perlas y control de calidad con Pearls Molecular Experience El canal HORECA permite que las esferificaciones sean enviadas desde España hasta los hoteles, restaurantes y caterings de 15 países. Tomando en cuenta el traslado y conservación de alimentos, es común que surjan inquietudes. No obstante, los negocios no tienen que preocuparse por la caducidad, ya que los productos de Pearls Molecular Experience pueden durar hasta 2 años en sus respectivos frascos.

La variedad y extensa vida útil de las elaboraciones evidencia la calidad y precisión con las que se crean. La empresa, al especializarse en la cocina molecular, tiene un laboratorio con equipos avanzados que hacen posible este trabajo tan minucioso. Los expertos centran el énfasis en la investigación, el desarrollo y la innovación.

Los 10 años de experiencia han logrado que Pearls Molecular Experience destaque en la industria de las esferificaciones. Los negocios gastronómicos interesados pueden unirse al club de promotores de las perlas a través del canal HORECA y adquirir los frascos de 25 o de 30 unidades.

