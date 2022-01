¿Por qué contratar una empresa de limpieza profesional? Por CLEAN MAGAZINE Comunicae

viernes, 7 de enero de 2022, 16:14 h (CET) Hoy en día, cuando la mayoría de las personas llevan un estilo de vida muy activo, queda muy poco tiempo para las tareas domésticas. Entre el trabajo profesional, la familia y la vida social se consume mucho tiempo. Por lo tanto, no es de extrañar que quede muy poco para dedicar a este tipo de actividades de limpieza Por ello, cada vez hay más interés en la contratación de empresas de limpieza. ¿Merece realmente la pena hacer negocios con una empresa así y qué ofrece? ¿Son los beneficios mayores que los costes?

¿Para quién son una buena solución las empresas de limpieza?

Las empresas de limpieza suelen ofrecer una amplia gama de servicios. Esto significa que casi cualquier persona puede encontrar el servicio perfecto para las necesidades individuales requeridas.

Los clientes de las empresas de limpieza pueden dividirse en dos grupos. Uno de ellos son los clientes particulares, el otro, los clientes empresariales.

Entre los particulares, los que optan por un servicio de limpieza de pisos son:

Gente muy ocupada por temas de trabajo,

Familias jóvenes con niños que prefieren pasar el tiempo libre juntos,

Solteros que utilizan el tiempo libre para el desarrollo profesional o personal. Servicios como la limpieza de cristales y de frigoríficos suelen ser los más populares. Las empresas de limpieza suelen ver aumentada la demanda de sus servicios en el periodo previo a Navidad y también en verano, porque suelen ser periodos en los que se suelen organizar celebraciones familiares más frecuentemente (bodas, comuniones, reuniones familiares). Los particulares también contratan empresas de limpieza tras la reforma de un piso o tras la construcción de una casa.

Los clientes empresariales son el segundo grupo que más utilizan los servicios de las empresas de limpieza. De año en año, crece el interés por los servicios de limpieza. Es difícil imaginar que los propietarios de empresas, los ejecutivos y los directivos se encarguen de los servicios de limpieza dentro de la empresa. Sin embargo, disponen de recursos suficientes para contratar empresas de limpieza profesionales.

La diferencia entre los clientes particulares y los clientes empresariales es muy grande. En primer lugar, los clientes particulares prestan especial atención al precio. Para el cliente empresarial, el precio es importante, por supuesto, pero la profesionalidad, la experiencia y la honestidad son mucho más significativos. Los clientes del segmente superior del mercado esperan el máximo nivel de servicio y están dispuestos a pagar un precio adecuado por ello.

¿Cómo están equipadas las empresas de limpieza de oficinas?

Las empresas de limpieza de oficinas pueden estar equipadas de formas muy diferentes. Todo depende del alcance de los servicios ofrecidos por una determinada empresa.

A continuación, se presentan productos que suelen estar incluidos en el equipamiento de una empresa de limpieza de oficinas.

Equipos mecánicos : Máquinas con cable o batería para la limpieza de suelos, aspiradores profesionales (de oficina, de hotel, de local comercial), aspiradores para la recogida de agua, aspiradores industriales (por ejemplo, para la recogida de aceite), fregadoras, pulidoras de suelos.

: Máquinas con cable o batería para la limpieza de suelos, aspiradores profesionales (de oficina, de hotel, de local comercial), aspiradores para la recogida de agua, aspiradores industriales (por ejemplo, para la recogida de aceite), fregadoras, pulidoras de suelos. Otros equipos : Carros de limpieza, fregonas profesionales, estropajos de limpieza, carros de hotel, cepillos, cubos de basura, aspersores, etc.

: Carros de limpieza, fregonas profesionales, estropajos de limpieza, carros de hotel, cepillos, cubos de basura, aspersores, etc. Productos de limpieza : Líquidos de lavado, líquidos de limpieza, geles y pastas, ambientadores, jabones líquidos, geles de baño, limpiacristales, desincrustantes.

: Líquidos de lavado, líquidos de limpieza, geles y pastas, ambientadores, jabones líquidos, geles de baño, limpiacristales, desincrustantes. Productos adicionales: Guantes, esponjas, paños y bolsas de basura. No todas las empresas de limpieza tienen que tener todos estos dispositivos. Por ejemplo, las aspiradoras especializadas para el aceite o la suciedad industrial sólo las utilizarán las empresas que ofrezcan servicios de limpieza en empresas de producción y grandes naves.

Las empresas de limpieza de oficinas suelen utilizar aspiradores de alta calidad (o bien aspiradores para el lavado o la recogida de agua).

Sin embargo, si se busca una empresa de limpieza de oficinas, conviene preguntar antes de firmar un contrato qué equipos y productos utilizan.

Ventajas que ofrecen las empresas de limpieza profesional

Algunas personas recurren a los servicios de una empresa de limpieza profesional porque se ven obligadas a hacerlo, otras, ven en esta solución importantes ahorros y beneficios.

Ventaja 1 : Ahorro . Los beneficios materiales son visibles a primera vista. La limpieza de la oficina por parte del propietario o del gerente está más bien descartada. Esto deja dos opciones: contratar a un limpiador a tiempo completo o firmar un contrato con una empresa de limpieza profesional. Contratar a un limpiador de oficinas es una opción bastante cara. Implica el pago de un salario, el pago de cotizaciones mensuales, así como la compra de productos de limpieza y todo el equipamiento necesario. También es necesario adaptar una sala donde se almacenarán todos estos productos. Estos costes son elevados en comparación con los precios que ofrecen las empresas de limpieza profesional.

: . Los beneficios materiales son visibles a primera vista. La limpieza de la oficina por parte del propietario o del gerente está más bien descartada. Esto deja dos opciones: contratar a un limpiador a tiempo completo o firmar un contrato con una empresa de limpieza profesional. Contratar a un limpiador de oficinas es una opción bastante cara. Implica el pago de un salario, el pago de cotizaciones mensuales, así como la compra de productos de limpieza y todo el equipamiento necesario. También es necesario adaptar una sala donde se almacenarán todos estos productos. Estos costes son elevados en comparación con los precios que ofrecen las empresas de limpieza profesional. Ventaja 2: Acceso a productos de limpieza profesionales . Las mejores empresas de limpieza profesional, utilizan productos de limpieza de eficacia probada. Su uso garantiza unos resultados mucho mejores. Estos agentes no pueden adquirirse en los mercados locales clásicos.

. Las mejores empresas de limpieza profesional, utilizan productos de limpieza de eficacia probada. Su uso garantiza unos resultados mucho mejores. Estos agentes no pueden adquirirse en los mercados locales clásicos. Ventaja 3: Flexibilidad. Las empresas de limpieza profesional son muy flexibles. Esto significa que se puede modificar el contrato en cualquier momento, añadiendo nuevos servicios o renunciando a ellos. Por ejemplo, si se desea que la tapicería de los muebles de oficina sea limpiada por un profesional de vez en cuando o que el suelo sea limpiado a fondo. Una persona asalariada no dispone de este tipo de equipos, sólo una empresa profesional podrá ofrecer estos servicios especializados. Los beneficios de contratar una empresa de limpieza de oficinas son muchos. Incluyen el ahorro y el trabajo realizado por profesionales. Las empresas de limpieza son muy profesionales, flexibles y se adaptan a las necesidades de clientes muy exigentes.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.