'Viaje al centro de La Mancha', hasta el 14 de febrero en la sede Colegio de Arquitectos de Cuenca

viernes, 7 de enero de 2022, 15:54 h (CET) Obra de la artista conquense Teresa Labajos, la muestra, pictórica y escultórica, fusiona dos proyectos claramente diferenciados pero evidentemente relacionados, con diferentes técnicas artísticas que sorprenden por su originalidad y su belleza. La exposición puede visitarse en la sala de exposiciones sede de la demarcación del Colegio de Arquitectos de Cuenca (Bajada San Martín, 5. 16001. Cuenca), de lunes a viernes en horario de 9:00 h a 15:00 h, hasta el 14 de febrero de 2022 Natural de San Clemente, municipio de la provincia de Cuenca, donde tiene su estudio, Teresa Labajos es una artista plástica multidisciplinar que utiliza su obra para expresar sus profundos sentimientos y enorme creatividad. Formada en distintas escuelas de arte y licenciada en Escenografía por la RESAD, Teresa ejerció su carrera profesional como profesora de educación secundaria hasta hace cinco años, cuando decidió dejar la docencia para dedicarse en exclusiva al arte, su verdadera vocación. Consciente de que la vida es un continuo aprendizaje, “quiero mejorar cada día, y pintar cada vez mejor, y siempre se puede mejorar. El arte es un camino eterno por el que, si quieres avanzar, debes dedicarte en exclusiva”, afirma la artista.

Teresa Labajos trabaja sobre todo la pintura al óleo, el acrílico y el collage, encontrando sus referentes artísticos dentro de las vanguardias históricas y en algunos movimientos de los años 50 y 60. Los motivos que inspiran a la artista “surgen por un impulso creativo” que le lleva a plasmar en sus obras imágenes tan diferentes como las técnicas que utiliza. Buena muestra de esa pluralidad de técnicas es esta exposición. En ella, Teresa fusiona dos proyectos tan diferentes que incluso se podría llegar a pensar que están realizados por dos autores distintos. La parte de la muestra titulada ‘Patrimonio histórico de Castilla – La Mancha’ la integran 25 cuadros de pintura figurativa, sin llegar al hiperrealismo, en la que se puede descubrir el rico patrimonio de su pueblo natal y el entorno que lo rodea, con un marcado sentido del detalle arquitectónico. En la parte más abstracta, el visitante se encontrará con una serie de obras, a medio camino entre la escultura y el collage, que la propia artista ha denominado como ‘Ensamblajes’ y que llevó a cabo durante el confinamiento.

El título genérico de la exposición es un guiño, por un lado, a la obra del genial Julio Verne, y por otro, a la película 'El viaje a ninguna parte'. “Soy gran admiradora de Fernando Fernán Gómez, y he encontrado una fuente de inspiración en su película”. El hilo conductor de los dos proyectos que forman la exposición es ese ‘Viaje al centro de La Mancha’, desde dos realidades diferentes. ‘Patrimonio’, supone un viaje a lo que se ve, al exterior, un viaje al territorio castellano contemplado desde la perspectiva de la artista. Por el contrario, ‘Ensamblajes’, es una obra más visceral, inspirada en su estudio y utilizando materiales desechados y elementos del taller arrinconados con el paso de los años, en un viaje hacia el interior. Esos collages que conforman los ensamblajes se basan en el equilibrio y la unidad por medio del color para configurar obras realmente sorprendentes.

Esta muestra es aún un proyecto vivo, en el que, de momento, la artista ha plasmado el patrimonio del pueblo que la vio nacer, San Clemente, “pero como si se tratara de círculos concéntricos, quiero ir ampliándola, primero con el patrimonio de la provincia de Cuenca y posteriormente con el del resto de la región”, explica Teresa.

Además, este 'Viaje al Centro de La Mancha' se completa con una muestra de vinos y cervezas de la tierra que incluyen etiquetas diseñadas por artistas locales. “Agradecemos sinceramente la apuesta de nuestras bodegas por el mundo de la imagen”, recalcó Teresa en la inauguración.

“Cuando nos propusieron ensalzar el patrimonio de la localidad de San Clemente, no pudimos más que decir: adelante, muchas gracias, aquí tenéis vuestra casa”, decía Juan José Ramón, presidente de la demarcación de Cuenca del COACM igualmente en la apertura. Por su parte, la alcaldesa de San Clemente, Charo Sevillano, daba las gracias a la demarcación de Cuenca del COACM “por abrirnos las puertas de su casa, puesto que los municipios también dependemos de las oportunidades que nos dan otras administraciones e instituciones, como en este caso el COACM”. También estuvo presente en la inauguración la decana del COACM, Elena Guijarro. La decana dio las gracias a la artista por su obra, y destacó tanto “la armonía de las composiciones abstractas como los títulos elegidos” por Teresa Labajos para cada una de ellas, así como “los detalles de elementos arquitectónicos” en la parte figurativa. También estuvo presente en la apertura el delegado de Fomento de la JCCM en Cuenca, José Ignacio Benito.

Las obras, que están a la venta, pueden visitarse en la sala de exposiciones sede de la demarcación del Colegio de Arquitectos de Cuenca (Bajada San Martín, 5. 16001. Cuenca), de lunes a viernes en horario de 9:00 h a 15:00 h, hasta el 14 de febrero de 2022.

