VR AIRSOFT, un plan de ocio accesible e inclusivo Emprendedores de Hoy

viernes, 7 de enero de 2022, 13:39 h (CET)

La Realidad Virtual ofrece a las personas un nuevo mundo de infinitas posibilidades donde pueden ser los protagonistas de una guerra en el espacio o un apocalipsis zombie.

VR AIRSOFT, como una de las franquicias pioneras de Realidad Virtual en España, ha creado un plan de ocio accesible e inclusivo que se adapta a todo tipo de público. Esto significa que los niños e incluso personas con discapacidad o movilidad reducida podrán disfrutar de una experiencia emocionante en un entorno virtual donde todo es posible.

VR AIRSOFT y la Realidad Virtual sin límites ni barreras El nuevo proyecto generado por VR AIRSOFT permite a personas de todas las edades y condiciones disfrutar de una experiencia virtual novedosa e impactante. Estos pueden ser los protagonistas de la gran variedad de juegos que la franquicia ofrece, como su popular Survival War Z o su aventura espacial Space Elite Squad entre otros. Además, su juego VR Kids consigue que los más pequeños disfruten de una aventura solos, con sus amigos o familiares donde deben salvar a unos caramelos vivientes.

Sus simuladores también se han hecho populares debido a que disponen de una silla cómoda e innovadora con la que se pueden vivir diferentes experiencias totalmente inmersivas de montañas rusas, vuelos acrobáticos… con giros de hasta 360 grados.

Las particularidades de VR AIRSOFT Los servicios de esta franquicia se han convertido en una nueva forma de entretenimiento para todos los ciudadanos de España. Esto se debe a que sus juegos, dispositivos electrónicos y mecánicas de combate han sido desarrollados para que cualquier persona pueda usarlo.

Así, se aseguran de no dejar de lado a quienes desean probar el mundo de la Realidad Virtual y sus infinitas posibilidades. Todos sus centros, ubicados en distintos puntos del panorama nacional; Cáceres, Las Palmas de Gran Canaria y 3 centros en Madrid (Alcorcón, Torrejón de Ardoz y Leganés) son totalmente accesibles.

Son pioneros en experiencias de Realidad Virtual con total libertad de movimiento. En VR AIRSOFT se puede jugar sin la necesidad de usar cables ni mochilas; como ocurre en otros centros de realidad virtual.

De esta manera, las personas que padecen movilidad reducida podrán sumergirse en una simulación de juego multijugador que les permitirá vivir una experiencia emocionante sin límites ni barreras.

Esto ha dado lugar al reconocimiento de VR AIRSOFT como una compañía española que vela por los intereses familiares y por incorporar a todos los públicos en una misma oferta de ocio.

Otras razones por la que esta franquicia es especial es que utiliza tecnología de última generación, diseña juegos propios y sus centros están disponibles para celebrar cumpleaños infantiles, eventos especiales, etc.

VR AIRSOFT es una franquicia que ha innovado en España con sus juegos de Realidad Virtual para todo tipo de público (infantil, adulto, adolescentes, personas con movilidad reducida, etc.). La compañía destaca en el mercado por usar unos dispositivos y una tecnología electrónica que no dificultan los movimientos del jugador. Igualmente, sus juegos son creaciones propias de los desarrolladores.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.