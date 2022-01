Verisk obtiene por segunda vez consecutiva la Great Place to Work Certification™ en el Reino Unido y España Comunicae

viernes, 7 de enero de 2022, 14:22 h (CET) Verisk (NASDAQ: VRSK), proveedor líder de análisis de datos a nivel mundial, ha obtenido por segundo año consecutivo la certificación como Great Place to Work (lugar excelente para trabajar) en el Reino Unido (UK) y España, otorgada por la consultora Great Place to Work®, líder en la identificación y certificación de los mejores lugares de trabajo. Basada en las opiniones de los empleados, la certificación distingue a Verisk por su extraordinaria cultura en el lugar de trabajo La certificación de Verisk se basa en una encuesta sobre el compromiso de los empleados que midió hasta qué punto los empleados de toda la organización informaron de una gran experiencia en el lugar de trabajo de forma sistemática, teniendo en cuenta factores como sus resultados diarios en materia de innovación e inclusión, los valores de la empresa y la eficacia de sus líderes. La encuesta reveló que el 89% de los empleados está de acuerdo en que se hace sentir bienvenidos a los nuevos empleados.

Sunita Holzer, vicepresidenta senior de relaciones humanas de Verisk, dijo: "Nuestro objetivo es poner las experiencias de nuestros colegas en el centro de lo que hacemos. En el último año, nos han dicho que hemos creado un entorno que valora el bienestar, que sus jefes les proporcionan confianza y autonomía y que saben lo que se necesita para ofrecer una experiencia al cliente excelente. Estos comentarios nos ayudan a seguir avanzando en ese objetivo con oportunidades adicionales para invertir en el desarrollo de cada individuo y capacitar a nuestros colegas para que formen un equipo entusiasta y colaborador".

Acerca de Verisk

Verisk (Nasdaq:VRSK) ofrece soluciones de análisis predictivo y apoyo a la toma de decisiones a clientes de los sectores de los seguros, la energía y los mercados especializados, así como de los servicios financieros. Más del 70 % del FORTUNE 100 confía en las tecnologías avanzadas de la empresa para gestionar los riesgos, tomar mejores decisiones y mejorar la eficiencia operativa. Las soluciones analíticas de la empresa abordan la suscripción de seguros y los siniestros, el fraude, el cumplimiento de la normativa, los recursos naturales, las catástrofes, la previsión económica, los riesgos geopolíticos, así como las cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). En la celebración de su 50.º aniversario, la empresa sigue haciendo que el mundo sea mejor, más seguro y más fuerte, y fomenta una cultura inclusiva y diversa en la que todos los miembros del equipo sienten que pertenecen a ella. Con más de 100 oficinas en casi 35 países, Verisk obtiene consecuentemente la certificación de Great Place to Work. Para más información, consulte Verisk.com, LinkedIn, Twitter, Facebook y YouTube.

