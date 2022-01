El "Street art" por Jordi Cuxart Teres Comunicae

viernes, 7 de enero de 2022, 12:34 h (CET) El graffiti y el arte callejero son representación de lo que se conoce como Street art. El mismo puede convertirse en un tema sensible y problemático. También puede convertirse en un medio para dar voz y una forma de expresión, según comenta Jordi Cuxart Teres En la generalidad de los países el graffiti está relacionado con vandalismo, por lo que es ilegal. En algunas ciudades, se ha convertido en legal y se valora como una especie de expresión social. El interés en estas formas de arte como expresión social está ganando terreno en muchas ciudades donde se celebran ferias de arte urbano y los artistas tienen espacios designados para mostrar su arte, como explica Jordi Cuxart Teres.

El término utilizado de arte urbano resulta vago y ambiguo porque abarca un sentido muy amplio del “arte”, desde marcas en las paredes hasta murales y publicidad. La ciudad donde se inició el movimiento de arte urbano fue en Nueva York, y no comenzó como arte, sino como publicidad. Marcó así, el comienzo de una nueva generación de artistas cuyas obras de arte se expresarían en los vagones del metro y los edificios de la ciudad.

Actualmente en muchas ciudades de Reino Unido muchos murales se han levantado a través de paredes sobresalientes dentro del entorno urbano activo explica Jordi Cuxart Teres. Instituciones de servicios públicos están pintadas con murales por estudiantes, artistas y miembros de la comunidad creando un sentimiento de identidad. Con esta tendencia se crea una nueva forma de arte y positivismo que empieza a llenar las ciudades. El arte callejero beneficia a los entornos urbanos al hacer una comunidad más segura y aumentar los ingresos económicos.

Jordi Cuxart Teres explica que muchos estudios realizados han demostrado que legalizar el arte urbano y apoyar a los artistas locales, reduce las tasas de delincuencia en una ciudad. “El arte urbano es un espacio donde pueden convivir los residentes, los turistas, la clase alta y los artistas”. Aunque el graffiti se ha considerado ilícito en ciertas partes del mundo, continua Jordi Cuxart Teres, la cultura y el aprecio por el talento y las opiniones con el arte callejero generan una comunidad de prosperidad cultural e creatividad.

Por otro lado, el Street art ha ganado mucho peso en publicidad. Su fusión se conoce como street marketing. El mismo incorpora todo uso de la vía pública con fines publicitarios, siempre que use el arte para su objetivo, explica Jordi Cuxart Teres. Es una forma offline de publicidad que requiere un alto nivel de creatividad y organización. El street marketing usa formatos poco ordinarios como por ejemplo el grafiti, esculturas o performances. Es una gran estrategia publicitaria ya que marca la diferencia y el impacto en las personas.

Un ejemplo importante fue la “chica coraje”, una escultura que se colocó delante del toro de Wall Street en Nueva York, para resaltar la desigualdad salarial entre hombre y mujeres.

