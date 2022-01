Múltiples diseños de gafas de sol para adultos y niños con Goodbye, Rita Emprendedores de Hoy

viernes, 7 de enero de 2022, 10:12 h (CET)

La firma de moda Goodbye, Rita ha lanzado la campaña ‘El cáncer no es invencible’, que consiste en recaudar fondos para luchar contra este flagelo de salud pública. Esta iniciativa la está realizando en coordinación con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con el propósito de apoyar a esta entidad social privada.

La recaudación del dinero se hará a través de la comercialización de dos monturas especialmente diseñadas para esta campaña. Son unisex y vienen en sus versiones para adultos y para niños, tanto en su modelo de sol como de filtro azul. Estas últimas cuentan con protección para pantallas de ordenadores.

Enfocados en concienciar a la sociedad Goodbye, Rita es la marca española de gafas que ha revolucionado el mercado con una amplia gama de diseños para adultos y niños. Ha sido pionera en la creación del concepto de modelos ‘combinados’ para grandes y pequeños. De esta manera, padres e hijos pueden construir momentos inolvidables con modelos similares.

En todas sus formas, el lanzamiento de esta campaña contra el cáncer es un indicativo de que la marca comienza este 2022 con fuerza. Tanto Goodbye, Rita como la AECC insisten en la necesidad de concienciar a la sociedad sobre la importancia de luchar contra esta enfermedad. Quieren promover la idea de que apoyando cualquier iniciativa se le puede vencer.

Los dos modelos de monturas elaborados para la campaña se pueden adquirir en pack de adultos y niños o por separado. Todo el dinero obtenido de la venta de las gafas de sol Goodbye, Rita, es decir, el 100% de las ganancias, serán entregadas a la AECC. La idea es difundir un mensaje sobre la necesidad de apoyar esta causa, según la firma española.

Estadísticas que despiertan preocupación Para Goodbye, Rita es necesario mover más apoyo para luchar contra este problema de salud pública. Para este año, se estima que 1 de cada 8 mujeres será diagnosticada con cáncer de mama. Esto implica la necesidad de cubrir importantes costes de atención médica especializada, intervenciones quirúrgicas complejas y tratamientos largos y onerosos.

En muchos casos, esos gastos no son cubiertos por los sistemas de medicina prepagada, seguros o incluso el mismo Estado. La mayor parte de las veces, las familias no tienen recursos suficientes para cubrir esos procedimientos o los medicamentos necesarios. Es allí, donde instituciones sociales sin ánimo de lucro juegan un papel determinante asistiendo a esos pacientes.

Gracias a la efectividad demostrada en la lucha contra el cáncer, la AECC ha sido declarada como una institución de utilidad pública. Es por eso que Goodbye, Rita ha decidido apoyarla mediante el aporte económico que arrojen las utilidades de sus modelos solidarios. Esas referencias ya se encuentran disponibles tanto en la página web como en las tiendas físicas de sus colaboradores estratégicos.

