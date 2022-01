Nacho Ridaura, director de ene Consulting, explica la importancia de la digitalización y la figura del interim manager en las empresas Emprendedores de Hoy

El marketing es esencial para todo tipo de organizaciones, independientemente de su tamaño o de la naturaleza del negocio. Si una empresa no tiene presencia allí donde están sus clientes, esta simplemente no existe, ya que le será muy difícil llegar a conectar con ellos, fijar metas de crecimiento y mantenerse en el mercado.

En este contexto, Nacho Ridaura, socio director de ene Consulting, una de las consultoras de marketing en Valencia que más está destacando en los últimos meses, explica la importancia de la digitalización de las empresas y de la figura del interim manager.

La empresa ene Consulting es una ayuda para pymes, autónomos y start-ups Antes de embarcarse en el proyecto de ene Consulting, Nacho Ridaura fue creativo publicitario en importantes agencias a nivel internacional, y desempeñó el cargo de director de marketing y responsable de e-commerce en diferentes empresas y start-ups. Una trayectoria que le ha permitido adquirir una visión global y muy amplia del área de marketing para poder asesorar y trabajar con diferentes pymes y ayudarles a desarrollar las estrategias que mejor se adapten a sus objetivos.

La empresa ene Consulting nace con la finalidad de poder aportar los conocimientos y experiencia del equipo a todo tipo de empresas, sobre todo a pymes, autónomos y start-ups, ya que cuentan con una estructura más reducida, pero tienen las mismas necesidades estratégicas y de marketing que cualquier empresa. “En ene Consulting, nos gusta considerarnos un partner estratégico que ayuda a las empresas a crecer y conectar mejor con sus públicos”, asegura el CEO.

La gran importancia de la figura del interim manager El interim manager es un profesional que cuenta con la experiencia y el conocimiento específico en un área y que se integra en el equipo de la empresa cliente para ayudarle a desarrollar un proyecto o en una etapa de transición. “Para las pymes, esta figura representa una gran oportunidad de contar con un profesional de dilatada experiencia, pero sin que ello suponga un incremento en la estructura de costes fijos de la empresa, es algo así como tener un directivo en modalidad renting“, afirma Ridaura.

Algunas de las tareas a las que se dedica el interim manager son guiar al equipo interno de marketing en el desarrollo de un nuevo posicionamiento de marca o el lanzamiento de un nuevo producto, asumir temporalmente la dirección del departamento de marketing en un momento de transición, ayudar a crear un departamento de marketing dentro de la empresa, etc.

Ampliar el mercado potencial con una oportunidad como el e-commerce En un mundo totalmente digitalizado, Ridaura considera que no hay cabida para diferenciar la estrategia de marketing online de la offline. “Desde ene Consulting, cuando definimos una estrategia, lo hacemos de manera global, porque entendemos que es como debe ser. La estrategia debe ser una, lo que se adapta es la forma de implementarla en diferentes canales, por lo que lo digital aparece en la ejecución, que siempre viene después de la planificación y de la estrategia”, explica el director.

Por otra parte, el e-commerce permite a pequeños comercios o empresas locales romper las barreras físicas y aspirar a alcanzar y servir a un mercado mucho más amplio. Planificar una estrategia de marketing coherente con el producto, el cliente y los propios recursos de la empresa es algo esencial. Ridaura comenta que “llevar a cabo una planificación adecuada permite a la empresa contar con una hoja de ruta que establecerá claramente los objetivos y cómo vamos a tratar de alcanzarlos”.

En este contexto, el equipo de ene Consulting acompaña a la pequeña y mediana empresa a través de un proceso estratégico que le permita crecer y alcanzar sus objetivos corporativos. “Aportamos una visión objetiva y neutral que permite a la empresa avanzar hacia los objetivos establecidos, mediante una hoja de ruta que marca las acciones de la empresa a corto, medio y largo plazo”, establece Ridaura. “Nuestra metodología de trabajo consiste en un acompañamiento durante todo el proceso estratégico, asegurando una correcta implantación de las decisiones de marketing“.

En este sentido, ene Consulting ofrece diferentes modalidades de colaboración, desde el Interim Management o la Consultoría hasta la Formación in Company, para capacitar a equipos internos y aportarles los conocimientos y herramientas adecuadas. A pesar de haber comenzado a mediados de 2021, la empresa no ha tardado en hacerse un hueco en el mercado y ya cuenta con una interesante cartera de clientes.

