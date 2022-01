Gestionar devoluciones de compras con total facilidad es posible gracias a la app de Rosa Roca Emprendedores de Hoy

viernes, 7 de enero de 2022, 09:16 h (CET)

El nacimiento de un bebé es algo que cambia la vida de los padres para siempre, tanto en el aspecto emocional o afectivo como en todo aquello que hace referencia a lo material. Un niño necesita atención y cuidados, pero también, con el transcurso de los meses, de una serie de artículos para su confort.

Una de las mejores formas de acceder a todo lo necesario para hacer mejor la vida del bebé es a través de la aplicación de la tienda de puericultura y juguetería Rosa Roca. Los servicios de su app son muchos e incluyen, además de comprar, la posibilidad de devolver los productos adquiridos de manera sencilla.

¿Cómo llevar a cabo una devolución en la app de Rosa Roca? Con esta aplicación, los padres pueden acceder a todo lo que necesitan para su bebé, en un solo lugar y de la forma más sencilla posible. El stock que aparece en pantalla representa lo que está disponible en tiempo real y cada producto incluido en el catálogo cuenta con una descripción detallada para que los padres puedan considerar su funcionalidad. Además, es posible programar recordatorios para adquirir los productos necesarios a medida que crece el bebé, lo que permite adelantarse a sus necesidades y evitar posibles problemas.

Actualmente, uno de los servicios de la app de Rosa Roca más destacados es el relacionado con la posibilidad de devolver una compra cuando el cliente no esté conforme con los productos que ha recibido. Esto se puede hacer de forma gratuita y siguiendo solo un par de sencillos pasos. Es fundamental que en los casos en los que se quiera efectuar una devolución, se conserve el envoltorio original del producto. Las devoluciones se gestionan adjuntando, siempre a través de la aplicación, una foto o vídeo del producto y describiendo el problema ocurrido.

Más beneficios de utilizar la app de Rosa Roca A través de la aplicación, los padres pueden acceder a una gran variedad de juguetes y artículos y conocer de primera mano todas las novedades y promociones que lanza la firma. En cuanto a los productos, por ejemplo, los clientes encontrarán entre el amplio catálogo de la tienda los carritos de bebé más exclusivos, diseñados para que el pequeño goce de la mayor comodidad posible.

La garantía de todos los artículos y juguetes es de 1 año y no se cubre el desgaste natural de los productos ni los daños ocasionados por un mal uso. Para hacer el trámite de devolución, hay que seguir los pasos descritos con anterioridad. En ese caso, la tienda se pondrá en contacto con el cliente para ayudarle a resolver su situación. También existe la opción de arreglar los productos o cambiar alguna pieza con desperfectos a un bajo coste.

A través de los servicios de la app de Rosa Roca, los padres podrán relajarse y disfrutar de su hijo, ya que con esta pueden conseguir, con las máximas garantías, todos los artículos necesarios para que su pequeño pueda disfrutar de una vida confortable en todos los sentidos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.