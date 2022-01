MTX CORPORATION lanza AMINERGY SPORT, el suplemento de la élite deportiva Emprendedores de Hoy

viernes, 7 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

MTX Corporation ha realizado oficialmente el lanzamiento de su revolucionario producto estrella AMINERGY SPORT, el cual empezará a distribuirse en masa a comienzos de este año 2022. Este revolucionario suplemento de la marca española referente en la nutrición deportiva es la consecución de años de investigación y experiencias adquiridas en un complicado sector el cual no deja margen de error alguno. La constante dedicación en I+D y un estudio pormenorizado en laboratorio y pruebas médicas han dado como fruto el suplemento premium por excelencia que todo atleta ha de añadir en su preparación deportiva, independientemente del deporte que practique, ya sea amateur o profesional.

Fórmula científicamente patentada La fórmula exclusiva, inimitable y patentada deAMINERGY SPORT, compuesta a base de cadenas cortas de aminoácidos péptidos y dipéptidos ricos en hierro orgánico y de origen sérico, es literalmente sobresaliente. Desarrollado en laboratorio, bajo parámetros bioquímicos muy precisos y con una estructura molecular notable en la biodisponibilidad, AMINERGY optimiza literalmente los procesos regenerativos en el crecimiento muscular evitando su destrucción y aportando una cantidad de energía ingente durante el desarrollo de actividades deportivas prolongadas en el tiempo y que conlleven un stress extra añadido. La elaborada fórmula activa resortes metabólicos específicos los cuales optimizan los resultados frente a un sobre entrenamiento físico y psíquico.

El futuro de la suplementación ya está aquí Lo que hace unas décadas parecía ciencia ficción hoy es una realidad la cual AMINERGY SPORT ha dejado objetivamente contrastada. Mediante un complejo proceso, las cadenas de aminoácidos péptidos son extraídas directamente del plasma sanguíneo, un revolucionario método de aislamiento y purificación únicos en la reestructuración y descomposición atómica de cada elemento periódico. La contundente fórmula da como resultados péptidos biológicos naturales prácticamente clonados a los existentes en los seres humanos.

Dimanadas por esta simbiosis, las diferentes ventajas de AMINERGY SPORT no podían hacerse esperar, siendo extensa la lista de beneficios para el organismo que han sido concienzudamente contrastados en diferentes áreas tales como: recuperación rápida de la fatiga, hipertrofia, regeneración muscular rápida, cualidades antiinflamatorias, blindaje inmunológico, mejor capacidad articular, prevención de lesiones óseas y roturas fibrilares mejorando la elasticidad cartilaginosa en ligamentos y tendones, calidad del cabello y la piel, inmunodepresor, o focalización en las capacidades volitivas y cognitivas, por citar solo algunas del largo abecedario de cualidades.

Pruebas de campo exitosas MTX Corporation es una firma transgresora y única en su especie dentro del competitivo sector de la suplementación deportiva. Haber apostado siempre donde otros no han tenido la osadía de hacerlo ha marcado la diferencia. Diferentes sectores y gremios los cuales hasta hace unos años no eran vinculados a los clásicos del culturismo, fitness o crossfit, se han ido sumando al amplio elenco de profesiones las cuales requieren de una concentración especifica e idónea en el desempeño de funciones. Competidores profesionales de artes marciales y deportes de contacto, como las MMA (cuya selección nacional es patrocinada por MTX), así como unidades especiales de los cuerpos de seguridad del estado y las fuerzas armadas, colaboran en programas específicos y supervisados donde AMINERGY SPORT es la estrella indiscutible y está alcanzando unos índices de popularidad estratosféricos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.