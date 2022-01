La válvula automatizada con sistema domótico de Domotics and Technology Emprendedores de Hoy

jueves, 6 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

La domótica es el conjunto de técnicas dirigidas a la automatización de un hogar. Se trata de sistemas de gestión de seguridad, bienestar confort e iluminación que mediante ellos es posible tener lo que se denomina una vivienda inteligente. Estos también son ideales para oficinas y hogares en los que trabajan o residen personas con movilidad reducida.

Una de las empresas líderes en el país en este sector es Domotics and Technology, cuyos especialistas instalan la tecnología de automatización más avanzada del mercado. Uno de sus productos más destacados es el Kit válvula WIFI para Filtro de Ósmosis, un purificador de agua controlado de forma remota mediante una aplicación disponible en versión iOS o Android.

El filtro para agua de Domotics and Technology purifica de forma automática El Kit válvula WIFI para Filtro de Ósmosis cuenta con dos tipos distintos de mando para escoger. Este se puede controlar por medio de la voz, interactuando con un asistente virtual o si a través de la configuración de rutinas asignadas. De esta segunda forma, el filtro de ósmosis trabaja automáticamente en las horas determinadas por el usuario.

El dispositivo está fabricado con material ignífugo de alta seguridad que cuenta con las certificaciones CE (Comunidad Europa), RoHS (Restricción de Sustancias Peligrosas, por sus siglas en inglés) y WEEE (certificado de excelencia, el cual reconoce las buenas prácticas de las compañías en cuanto al tratado de residuos electrónicos). Además, es fácil de instalar y resulta compatible con todos los modelos de filtros existentes.

Por otro lado, la válvula inteligente de Domotics and Technology permite que, de manera automática, una vivienda o un lugar de trabajo cuente con agua purificada y lista para el consumo.

Asimismo, se puede instalar solo o con otros productos de la empresa como el switch inteligente WIFI para aparcamiento, que permite abrir y cerrar el portón del garaje desde la misma aplicación o la válvula termostática inteligente, para controlar la temperatura del hogar.

Los beneficios de tener un filtro de agua en el hogar El filtro de ósmosis elimina muchas bacterias y patógenos del agua del grifo, lo cual disminuye el riesgo de contraer enfermedades gastrointestinales o de otro tipo. También elimina el sabor y el olor a cloro que puede tener el agua.

Además, su uso a largo plazo provoca un ahorro de dinero, ya que es posible prescindir de la compra de garrafas o botellas de agua mineral.

Finalmente, los alimentos cocinados con este tipo de agua también tendrán un mejor sabor. Todo esto es posible con un dispositivo que ocupa poco espacio y que mejora el bienestar de un hogar.

El Kit válvula WIFI para Filtro de Ósmosis de Domotics and Technology, además de las ventajas de la domótica, viene con dos años de garantía, soporte técnico, servicio posventa y, de ser necesario, se realiza la instalación personalizada del dispositivo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.