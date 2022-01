Los beneficios de pasar unas vacaciones en un barco alquilado de Espai Nautic Emprendedores de Hoy

Las vacaciones pueden ser también actividades nuevas en pareja, con familia o con amigos, esto incluye pasar las vacaciones en un barco alquilado. Disfrutar las vacaciones no siempre significa alquilar la habitación de un hotel, comer en un restaurante reconocido del lugar de destino o caminar por calles históricas.

Esta actividad es ideal porque navegar a mar abierto, disfrutar de la brisa y las olas del mar y del ambiente del puerto puede ser divertido y relajante.

Aunque parezca lo contrario, este plan puede ser más económico que las vacaciones tradicionales, siempre y cuando se elija el puerto y tipo de barco correcto. De hecho, es una actividad que cada vez toma más fuerza en las costas de España. En consecuencia, Espai Nautic proporciona el servicio de alquiler de barcos, asesora y acompañar a los turistas e interesados en disfrutar del mar, durante el proceso de alquiler y navegación del barco.

Beneficios de pasar unas vacaciones en un barco de chárter Comprar un barco supone invertir mucho dinero en mantenimiento, impuestos, seguros, limpieza y amarre en puertos, mientras que alquilarlo resulta no representar una gran inversión económica. Por el contrario, sí que permite realizar las actividades y tener la experiencia de navegar en un barco, pero sin preocuparse de todos los gatos antes mencionados.

Por otro lado, no se tiene que saber navegar el barco, pues tienes la opción de alquilarlo con tripulación a bordo y, así, el grupo de turistas pueden dedicarse a disfrutar de la vista y aprender del patrón. Sin embargo, si el cliente desea navegar el barco, también podrá hacerlo siempre y cuando cuente con el aval y la documentación requerida.

Un beneficio adicional de alquilar un barco es que si se tramita con una empresa experimentada y avalada, se tiene la seguridad de estar navegando en un barco con mantenimiento constante, lo cual reduce el riesgo de sufrir algún problema técnico en alta mar. En caso de que ocurra, el cliente no tendrá costos adicionales y la compañía se encargará de solucionar la avería.

Finalmente, el alquiler de un barco se presta para poder practicar diferentes actividades como pesca, ski acuático y snorkel, entre otros.

Los consejos para alquilar un barco Espai Nautic es una empresa formada por un equipo con gran pasión por el mar y la navegación, el cual ofrece alquiler vacacional de barcos veleros, yates y catamaranes, con oferta en España, Croacia, Grecia e Italia.

Recientemente, Espai Nautic incorporó nuevos barcos a su portafolio con mejores precios que el 2021. Los interesados pueden visitar su página web y conocer los diferentes tipos de embarcación de chárter, además de solicitar asesoramiento durante el proceso de selección. Entre otros servicios, también se dedican al brokerage o venta de veleros, yates y catamaranes de segunda mano a nivel nacional.

