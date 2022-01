La importancia de contratar un seguro para las embarcaciones a motor Emprendedores de Hoy

A la hora de navegar y disfrutar del tiempo libre, las embarcaciones a motor son los vehículos marítimos ideales. Sin embargo, son muy costosos y por este motivo hay que tenerlos bien asegurados.

Con el fin de elegir un seguro que cumpla con las necesidades del propietario, no hay que apresurarse, ya que debe tomarse el tiempo necesario para analizar todas las opciones disponibles. Además de esto, es importante contar con la asesoría y la ayuda de El Seguro de mi Barco, quien permite encontrar la póliza ideal a todas las personas. Esta es una compañía de intermediación aseguradora especializada en seguros náuticos, capaz de encontrar exactamente lo que el cliente necesita para su barco a motor.

La relevancia de asegurar un barco a motor Contar con un seguro para embarcaciones a motor es imprescindible para que, ante cualquier accidente o daño que pueda sufrir tanto la embarcación como el armador, se pueda contar con las coberturas necesarias. A pesar de esto, actualmente hay mucho desconocimiento por parte de algunos armadores, quienes no saben exactamente cómo asegurar adecuadamente su embarcación a motor.

En estos casos entran en juego empresas como El Seguro de Mi Barco quien, gracias a su trabajo de intermediación, puede ayudar a encontrar los seguros necesarios para que este tipo de embarcaciones estén totalmente protegidas. Solo de esta manera el propietario podrá estar tranquilo, sabiendo que cuenta con las coberturas necesarias que asegurarán su barco si surge cualquier situación inesperada.

En conclusión, asegurar una embarcación a motor es importante porque protege la nave y permite ahorrar mucho dinero en caso de accidente.

Parámetros necesarios para asegurar una embarcación a motor Más allá de lo anterior, también hay que considerar ciertos parámetros que se tienen en cuenta a la hora de asegurar embarcaciones a motor.

Uno de ellos es la costumbre de navegación del patrón de la embarcación. Con esta se determina si realiza deportes náuticos, si suele fondear varios días seguidos y si la embarcación duerme siempre en puerto base, entre otros aspectos. También se considera el tipo de barco, su eslora y potencia, ya que estos elementos pueden requerir de ciertas coberturas más específicas.

Por otro lado, otros de los factores a destacar y que influyen en la contratación de seguros son: la antigüedad del barco, el valor total del mismo incluyendo los accesorios, el tipo de uso que se le da y la zona regular de navegación.

Teniendo todos estos elementos claros y especificados se podrá acceder a pólizas para embarcaciones a motor, con coberturas que cumplirán en su totalidad las necesidades del propietario y su barco. Aunque parece un proceso complejo, la realidad es que por medio de El Seguro de Mi Barco se puede asegurar este tipo de vehículos acuáticos en muy poco tiempo y totalmente online, a través de su página web.

