Alianzas de oro, las joyas perfectas de El Rubí Joyeros para el día del “Sí, quiero” Emprendedores de Hoy

jueves, 6 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

Si hay una joya que simboliza a la perfección sentimientos, emociones y compromiso, esta es un anillo de matrimonio. Estas piezas representan el amor que se profesan las parejas ese día especial cuando se dicen el “Sí, quiero” y se prometen lealtad para toda la vida. Entre los enamorados de ayer y hoy, las alianzas de oro siguen siendo las preferidas al dar ese paso tan importante, no solo por tradición, sino porque este metal precioso es tan elegante como duradero.

Para los novios de Madrid y de toda España, los expertos de El Rubí Joyeros ofrecen una gran variedad de opciones en alianzas de oro de impecable acabado y ajustadas a los gustos o al presupuesto de cada pareja. Un vistazo al catálogo online de esta tienda, con sede física en Las Rozas y en Madrid desde 1975, abre todo un mundo de texturas, colores, detalles y acabados perfectos para sellar la unión en el amor.

Diversidad en diseño, acabados y precios Al hablar de oro de ley, el concepto de quilates marca la diferencia cuando de su composición se trata. Las alianzas en El Rubí Joyeros suelen ser de 18 quilates, una aleación de 75% de oro puro con 25% de plata y cobre, y también de 9 quilates, de menor coste, en el que el oro puro ocupa un 37,5% del material. Ambas aleaciones resultan de buena calidad, firmes y duraderas, siendo la de 18 quilates la más buscada por su brillo y mayor permanencia del color a agresiones como productos químicos y humedad.

En cuanto a su forma, los anillos de boda más buscados son los de media caña, con bordes e interior redondeados, de gran comodidad y diseño clásico; también los almendrados, menos curvos que los de media caña; y los planos, de aspecto más vanguardista y moderno. En todas estas versiones, cuyo grosor varía entre los 3 y los 9 milímetros, es posible grabar los nombres, alguna fecha o una frase significativa para la pareja.

Las alianzas de oro se presentan con o sin pequeñas piedras preciosas, en acabados como el tradicional pulido de espejo; el efecto mate, que se obtiene al pasar el metal por arena muy fina natural, proyectada a presión; también en la técnica del cepillado de líneas horizontales o verticales; igualmente, en propuestas más llamativas como el martillado y el grabado de motivos en filigrana.

Atención de primera calidad en la elección perfecta En el tradicional y muy combinable oro amarillo, o en versiones de oro blanco, rosa y el original oro verde, las alianzas de boda son un símbolo que debe escogerse pensando en su calidad y durabilidad. Los asesores de El Rubí Joyeros estarán siempre dispuestos a acompañar a las parejas de cualquier lugar de España en tan importante elección, de manera que sus anillos se parezcan a ellos y se ajusten a su presupuesto. En caso de no encontrar en el catálogo el modelo soñado, la joyería puede incluir un diseño personalizado.

Las alianzas de oro amarillo son atemporales, duraderas y elegantes, las de oro rosa comunican ternura, las de oro blanco hacen lucir mejor un detalle de diamante y todas ellas representan la opción más resistente y duradera para sellar el pacto de amor entre dos personas, con elegancia y distinción. En el catálogo de alianzas de El Rubí Joyeros, las parejas podrán encontrar su anillo perfecto, aquel que se adapte perfectamente a sus gustos y presupuesto.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Cuáles son los beneficios de las infusiones ecológicas?, por Replantea Repuestos TIC, la tienda de reparación de móviles Los tipos de reformas en Madrid que ofrece Global Oltenia La válvula automatizada con sistema domótico de Domotics and Technology Tributación en la transmisión de una farmacia, por Urbagesa Farmacias