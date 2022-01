CRZ presenta la nueva colección de moda vaquera para verano 2022 Emprendedores de Hoy

Los pantalones vaqueros, sin duda alguna, son uno de los elementos imprescindibles en el armario de cualquier persona, gracias a su versatilidad y comodidad.

La moda vaquera funciona para cualquier tipo de ocasión, formal o elegante, y se caracteriza por ser fácil de combinar.

La marca de ropa CRZ, especialista en el diseño y fabricación de todo tipo de prendas vaqueras, presenta su nueva colección de verano, que estará disponible a nivel nacional en todas las tiendas en febrero de 2022.

Comodidad, innovación y una amplia de gama colores en la temporada de verano Las principales marcas de moda ya han marcado las tendencias que llegarán en verano de 2022, ente las cuales los pantalones vaqueros serán un elemento clave.

El 2022 se regirá por una apuesta más vanguardista y fuera de lo convencional. Por este motivo, las combinaciones que se proponen son llamativas, llenas de colores, estampados y tiros inusuales.

Sin embargo, hay estilos clásicos que seguirán presentes la próxima temporada con la misma fuerza. Uno de ellos son los vaqueros rotos, puesto que se pueden adaptar a todos los gustos y tienen la particularidad de elevar por completo todo un outfit, sin recurrir a ningún otro accesorio.

La apuesta de CRZ La nueva colección de CRZ ofrece una amplia gama de prendas: pantalones largos, bermudas, piratas, faldas, bucaneros, camisas, etc. Priman los tejidos elásticos, finos y ligeros, pero resistentes y con un gran abanico de colores vivos.

Además, para adaptarse a los gustos de todo tipo de público, CRZ ha sacado modelos rotos, rozados, estrechos, de tiro largo, acampanados, de corte recto, etc. Asimismo, la marca cuida cada detalle de sus prendas, con el objetivo de ofrecer modelos originales y de buena calidad.

Por otro lado, la empresa se compromete con el cuidado del medioambiente, ofreciendo moda sostenible y trabajando con proveedores que invierten en reducir los costes medioambientales que genera este sector. La posibilidad de producir y fabricar todas las prendas en España ha permitido a CRZ no sufrir crisis de desabastecimiento, por lo tanto, siempre hay disponibilidad de productos en su inventario.

CRZ tiene como objetivo confeccionar prendas de alta calidad y sostenibles, con un extenso tallaje, que abarca desde la talla 34 hasta la 64. Por ese motivo, se ha posicionado como una de las marcas favoritas entre los españoles. Las nuevas prendas están accesibles para toda su red comercial, mientras que las nuevas tiendas pueden solicitar información sobre el punto de distribución más cercano a través de su sitio web.

