¿Por qué es importante un buen embalaje?, por Brafim

miércoles, 5 de enero de 2022, 17:19 h (CET)

En España, solo en el primer trimestre de 2021 se incrementó un 65% el comercio digital, según diversos estudios. Las investigaciones concluyen que pronto una de cada cuatro compras se realizará en tiendas digitales. En ese sentido, el embalaje de un producto es un eslabón importantísimo de la cadena comercial.

En este contexto, la firma Brafim, fabricante de embalajes industriales, se especializa en distintos métodos de protección desde 1989 y ha sido reconocida como una de las empresas más galardonadas con los principales premios de packaging y embalaje. La seguridad de los productos durante los envíos es hoy, y será aún más en el futuro, una condición indispensable para la prosperidad de un comercio digital.

El comercio online requiere de embalajes seguros para ahorrar costes extra Además de incrementar en volumen, el comercio por internet se diversificó en cuanto a los productos que demandan los consumidores. Estos ya no adquieren solo pequeños artículos, sino también productos de electrónica, ordenadores y muebles, entre otros. Por eso, todas las empresas deben adaptarse al cambio. Las tiendas físicas que quieran mantener su facturación deberán entregar a domicilio, al menos, el 25% de sus pedidos porque está comprobado que los consumidores acudirán cada vez menos a las tiendas físicas.

Las consecuencias de estos movimientos repercuten en los servicios de transporte y entrega. A mayor tráfico, es posible que aumenten los casos de productos rotos, que a su vez conllevan un incremento en lo que se gasta en distribución y embalaje. En este marco, las tiendas que vendan online deben mejorar los embalajes originales de los fabricantes para los clientes que ya no van a ir a los locales a buscar los productos.

A raíz de esta situación el fabricante de embalajes industriales Brafim ha desarrollado un grupo de soluciones universales para mejorar la protección de los empaquetados, de forma que las entregas puedan completarse sin incidencias. Pensando en las tiendas, la firma diseña cantoneras angulares en cartón y también cantoneras de espuma que sirven como refuerzo de protección para distintos productos. Son sobre todo útiles para embalajes rectangulares y delgados como televisores, ordenadores o pantallas.

Embalajes personalizados para el e-commerce Para fabricantes de distintos productos, tales como los que se pueden encontrar en un marketplace como Amazon, está disponible el embalaje que cubre múltiples impactos Synergy box. Es muy resistente y soporta los más de 40 golpes en promedio que sufre un paquete en una cadena de distribución comercial. Por otra parte, Brafim diseña soluciones personalizadas para que todos puedan alcanzar la norma ISTA (International Safe Transit Association).

Según esta disposición, que es la que utiliza el gigante del comercio online Amazon, todo embalaje debe tener una resistencia que supere más de 17 impactos desde distintos puntos.

El fabricante de embalajes industriales Brafim cuenta con soluciones personalizadas para que todas las tiendas online o fabricantes puedan, por ejemplo, cumplir con los estándares y comercializar sus productos en este marketplace.

