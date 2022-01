El libro de Efemérides Científicas de Enero de La Ciencia de Jaun Emprendedores de Hoy

miércoles, 5 de enero de 2022, 16:21 h (CET)

Para un país, un continente e incluso para el mundo entero, las efemérides son fechas importantes que deben conocerse.

Son hechos trascendentales a nivel histórico, cultural y también científico que tienen un significado muy profundo para la identidad nacional. Por esta razón, es crucial que la generación de hoy y las que están por venir puedan conocerlas y apropiarse de los valores que representan.

La Ciencia de Jaun es un portal online para la divulgación de la ciencia, el cual ha elaborado un libro completo de efemérides científicas. Este está escrito de forma amena y divertida, destacando las fechas de los hechos científicos más importantes.

Libro de efemérides científicas de La Ciencia de Jaun La Ciencia de Jaun es un portal online totalmente dedicado a la ciencia y a la tecnología. Su objetivo es promover la divulgación científica de una manera didáctica y entretenida, de tal modo que pueda disfrutarse incluso en familia.

El portal busca, además, despertar el interés de los niños por la ciencia e incentivar el aprendizaje y la fascinación por ella. Como parte de esta meta, ha creado una recopilación de efemérides científicas en su libro, empezando en su primera edición con el mes de enero. Cada efemérides está representada con una historia cómica o un chiste que haga más divertida su lectura, lo cual permite fijar en la memoria el hecho importante ocurrido ese día. El libro de efemérides científicas de La Ciencia de Jaun ya está disponible en Amazon a un precio sumamente accesible.

La importancia de conocer las efemérides A lo largo de la historia y especialmente de los últimos años, la evolución de la ciencia ha sido notable. Sin embargo, muchas de las fechas de descubrimientos destacables y avances científicos no son conocidas por la mayor parte de las personas.

Esta también es una de las razones principales por las cuales se ha escrito este libro. La idea es que al adquirirlo, los interesados puedan compartir estas efemérides con sus hijos o con el resto de sus familiares y amigos. Por medio del humor, impreso en cada una de estas fechas relevantes para la ciencia, se asegura que no olviden lo ese día significa.

La edición de enero fue lanzada a mediados de este año, concretamente el 18 de julio. Esta cuenta con 33 páginas de efemérides, está disponible en español y puede adquirirse en formato e-book a través de Amazon Kindle o como libro físico de tapa blanda.

La ciencia ha jugado un papel fundamental en el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de la humanidad. Por esta razón, es apropiado y oportuno poder reconocer las efemérides científicas, que de una u otra manera han impactado la evolución humana.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.