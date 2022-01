CES 2022: Bosch presenta nuevas soluciones conectadas e inteligentes que impulsan su crecimiento Comunicae

miércoles, 5 de enero de 2022, 13:39 h (CET) Todas las clases de productos de Bosch se pueden conectar para una mejor calidad de vida y protección del clima En casa, en la carretera, en el trabajo, en el hospital o incluso en órbita: Bosch está mejorando la vida cotidiana de las personas en todos los ámbitos con soluciones inteligentes y conectadas. Al mismo tiempo, la empresa está explotando nuevas áreas de negocio a través del software, los servicios y las licencias. “Estamos digitalizando sistemáticamente nuestro negocio principal para aumentar los beneficios para nuestros clientes. En el futuro, nuestro objetivo es convertir la venta de cada producto digital en ingresos adicionales basados en servicios”, dice Tanja Rückert, CDO del Grupo Bosch, en el CES de Las Vegas. Para alcanzar este objetivo, Bosch se está enfocando en la conexión del IoT con la AI; en otras palabras, está vinculando el Internet of Things (IoT) con la Inteligencia Artificial (AI).

Esto crea un círculo virtuoso en el que los productos conectados entregan información que, a su vez, se procesa mediante AI y se incorpora a las actualizaciones de software de esos productos. En el centro de este enfoque está el beneficio para los clientes, ya que permite a los usuarios ser una parte integral del proceso de desarrollo y posibilita que las soluciones se adapten a sus necesidades. Además, ni el desarrollo ni la creación de valor termina con la venta de los productos. “Consideramos que la combinación de AI e IoT es la clave para aprovechar al máximo los beneficios de ambas tecnologías para el usuario”, dice Rückert. “Además de permitirnos desarrollar nuevos modelos de negocio, este enfoque nos ayuda a ofrecer mejores productos y soluciones que brindan un valor añadido real para las personas y la sociedad en su conjunto”.

Ampliando la experiencia en software: Bosch ya está dando forma al futuro

Bosch sentó las bases para esto hace mucho tiempo. Con el comienzo del año, todas las clases de productos electrónicos de Bosch se podrán conectar. Las ventas de herramientas eléctricas, electrodomésticos y sistemas de calefacción conectados han aumentado en un 50 por ciento en un año, pasando de cuatro millones de unidades en 2020 a más de seis millones en 2021. Con el Centro Bosch de Inteligencia Artificial (BCAI), la compañía ha establecido una unidad sólida en el campo de la AI, que ha contribuido ya con unos ingresos de alrededor de 300 millones de euros.

Además, la compañía invierte más de 4.000 millones de euros anuales en su experiencia en software, de los cuales, unos 3.000 se destinan al negocio de la movilidad. Para dar forma a la futura movilidad dominada por el software, a mediados de 2022, Bosch agrupará todas sus actividades de desarrollo de software independiente de la aplicación en una sola unidad. Bajo el paraguas de su filial ETAS GmbH, la compañía desarrollará y venderá software básico para vehículos, middleware, servicios en la nube y herramientas de desarrollo para aplicaciones universales. Bosch también está avanzando rápidamente en la conducción conectada y automatizada. Durante los últimos cinco años, Bosch ha generado ventas por valor de unos 9.000 millones de euros con los sistemas de asistencia al conductor y los sensores asociados.

Bosch Tech Compass: una encuesta realizada en cinco países del mundo

Bosch Tech Compass, una encuesta representativa realizada en cinco países y presentada por primera vez en el CES, muestra lo que las personas de todo el mundo esperan de las nuevas tecnologías. La mayoría de los encuestados (72 por ciento) están convencidos de que el progreso tecnológico está haciendo del mundo un lugar mejor y que es clave para combatir el cambio climático (76 por ciento). Al mismo tiempo, cuatro de cada cinco personas piensan que la tecnología debería centrarse más en abordar los grandes desafíos de nuestro tiempo que en atender las necesidades individuales. “En Bosch también estamos convencidos de los amplios beneficios de la tecnología”, dice Rückert. “Cuando hablamos de alta tecnología, no estamos hablando solo de ir más allá de lo que es posible. Usamos la tecnología como un medio para mejorar la vida de las personas dondequiera que se encuentren".

Del espacio a la medicina pediátrica: el sistema de sensores SoundSee

Un ejemplo de los beneficios que aportan la inteligencia artificial y la conectividad es el sistema de sensores SoundSee. Desde finales de 2019, ha estado viajando por el espacio para identificar sonidos inusuales en la Estación Espacial Internacional (ISS), utilizando algoritmos de AI para analizar e indicar cuándo se requiere mantenimiento. Ahora, en colaboración con la empresa de atención médica sin ánimo de lucro Highmark en Pittsburgh, EE. UU., Bosch está trabajando en una aplicación “terrestre” para esta tecnología: está investigando cómo la AI de audio se puede usar como una herramienta de diagnóstico en la medicina pediátrica. En concreto, Bosch y Highmark están trabajando para adaptar los sensores de una manera que les permitan detectar afecciones pulmonares como el asma en una etapa temprana con solo escuchar los patrones de respiración de los niños. "Usar tecnología innovadora para mejorar la salud infantil es exactamente lo que queremos decir con alta tecnología", dice Mike Mansuetti, presidente de Bosch Norteamérica. El uso de SoundSee en medicina también ilustra lo que Bosch entiende por "Innovación para tu vida".

El nuevo sensor de gas de Bosch, el primero del mercado con inteligencia artificial sirve para proteger tanto a las personas como a la naturaleza. En el sensor de incendios forestales Silvanet de Dryad se utiliza, por así decirlo, como una nariz digital que ayuda a detectar incendios forestales en una etapa temprana. Los sensores están conectados a los árboles, donde monitorizan continuamente el microclima local para detectar incendios incipientes y notificar de forma inalámbrica a las autoridades locales, mucho antes de que puedan hacerlo los sistemas basados en cámaras o satélites. Esto no solo puede proteger contra la devastación causada por el fuego, sino que también puede reducir las emisiones globales de carbono a la atmósfera de los incendios forestales. “Estos sensores ayudarán a salvar vidas, casas y toneladas de CO2, todo gracias a la inteligencia artificial y la conectividad”, enfatiza Mansuetti.

High-tech #LikeABosch: nueva campaña para soluciones inteligentes

Una nueva y desenfadada campaña de Bosch muestra las soluciones que la empresa ha desarrollado para mejorar las pequeñas cosas de la vida cotidiana de las personas. Denominada “High tech #LikeABosch, con numerosas soluciones conectadas, inteligentes y sostenibles", la protagonista guía a los espectadores por su día a día y utiliza varias soluciones de Bosch, desde gafas inteligentes y una bicicleta eléctrica conectada, hasta un pase de acceso digital para el trabajo. Esto hace que su hijo adolescente, quien al comienzo del vídeo dice que su madre era de la "vieja escuela", parezca estar muy alejado de la realidad.

