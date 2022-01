La empresa Deweblop lanza dos tarifas planas de desarrollo web Comunicae

miércoles, 5 de enero de 2022, 13:26 h (CET) Esta empresa navarra ofrece servicios de desarrollo web a coste muy asumible por todo tipo de empresas en el que no se tendrá que realizar una inversión inicial, sin permanencia, No se tendrá que preocuparte ni de renovación de dominio ni alojamiento web. La web estará actualizada y optimizada constantemente sin costes extras Deweblop es una empresa navarra especializada en diseño web, creación de tiendas online, optimización de carga, optimización en buscadores, SEO, marketing online, grabación /edición de videos e imágenes aéreas, para pequeños negocios, profesionales independientes, proyectos personales y startups.

Los expertos con lo que cuenta asesorarán y ayudarán durante todo el proceso de creación de las herramientas web que necesite el cliente y en ningún momento, de esta forma se sentirá sólo en la creación del proyecto.

Si lo que se busca por parte de la empresa es destacar con una web elegante, funcional, práctica, sin complicaciones y rentable, etc. ayudarán a que el proyecto se desarrolle.

Dos tarifas para todas las empresas

La tarifa plana 45 Euros IVA incluido, es la mejor opción si se necesita una presencia online estéticamente impecable y un plan SEO básico para empezar.

Cuando se cumpla un 1 año con Deweblop, se bajará 5 euros en la tarifa plana y así cada año hasta llegar a un mínimo de 20 euros.

No se tendrá ningún tipo de permanencia pero el sitio pasará a ser de propiedad de la empresa, cuando cumpla el primer año con la empresa, el dominio será de su propiedad desde el primer día.

Recomiendan esta tarifa para proyectos que necesiten únicamente una web atractiva y personal, moderna y elegante, que proyecte la mejor imagen del negocio ante los clientes y ante la competencia, y que necesite empezar a caminar en los resultados de búsqueda en los principales buscadores.

La tarifa plana 60 Euros IVA incluido

Esta tarifa es la opción más adecuada si se necesita una presencia online estéticamente impecable, y además toda una serie de funcionalidades añadidas: motor de reservas, calendario de eventos, web en varios idiomas, boletín de noticias, integración con programas de correo masivo, zonas privadas, chat en vivo…

Dos opciones para todo tipo de empresas muy interesantes para marcar diferencias con la competencia.

