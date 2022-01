Beneficios de los separadores de ambientes modernos y lujosos según Guialmar Comunicae

miércoles, 5 de enero de 2022, 11:03 h (CET) Crea un ambiente espacioso y luminosos con un separador de ambiente moderno que permita conectar varias estancias de una vivienda o local Los separadores de ambiente ayudan a definir distintas áreas de diseño en un espacio de planta abierta, funcionando como un elemento decorativo de gran potencia y majestuosidad, ya sea su instalación en el salón, cocina, comedor, dormitorios, incluso en el baño o en áreas de trabajo.

Lo cierto es que muchas personas optan por este recurso antes de las tradicionales paredes de pladur o cemento, destacándose en la práctica algunas opciones modernas y lujosas, que ofrecen un acabado brillante y luminoso, destaca Guialmar, empresa fabricante de mamparas de separadores de ambiente modernos.

Son muchas las opciones en el mercado que pueden funcionar como separadores de estancias, por ejemplo, los clásicos biombos, las sutiles cortinas, el versátil mobiliario y los esculturales paneles decorativos. Sin embargo, los profesionales de Guialmar, recomiendan el moderno y lujoso que otorgan los separadores de ambientes de vidrio.

Estos acentúan el estilo decorativo del lugar, sin la necesidad de crear barreras visuales, creando una visual más amplia; son perfectos para los espacios modernos, diáfanos y luminosos. Sin duda, el vidrio es un material que desprende elegancia y buen gusto, ubicándose en la cúspide para las decoraciones modernas y lujosas.

Por otro lado, no está de más mencionar que los separadores de ambientes de vidrio actuales están fabricados con tecnología de punta, ofreciendo una mayor resistencia a los golpes y arañazos y, en el caso de ruptura, estos no se desprenden, gracias a su proceso de laminado, que minimiza cualquier tipo de accidente.

Beneficios de los separadores de ambientes modernos y lujosos

Son diversos los beneficios que se generan a través de los separadores de vidrio, comenzando por su transparencia y brillo único, los cuales son características ideales para aprovechar al máximo la luminosidad de una estancia, creando una sensación de mayor amplitud.

Sin embargo, esta es solo una de las tantas cualidades que aportan estos separadores de ambientes modernos y lujosos. Según Guialmar, los separadores de ambiente tienen múltiples beneficios:

● Diversidad de diseños: los vidrios se pueden colocar en una gran variedad de marcos en diferentes colores y tamaños, con superficies trasparentes u opacas.

● Ofrecen aislamiento térmico y acústico: el vidrio es un material aislante eficaz para reducir los sonidos y la trasferencia térmica.

● Promueven el ahorro: por la disminución en los costes de electricidad.

● Brindan seguridad: al ofrecer una amplitud visual.

● Crean un punto focal: agregando estilo y elegancia.

● Son versátiles: se adaptan y mezclan de manera eficiente con cualquier decoración, ya sea moderna, minimalista, industrial, rústica o clásica.

● Son fáciles de cuidar y limpiar: el vidrio es un material que no se mancha, por lo que resulta muy fácil de limpiar.

● Se pueden instalar en cualquier estancia: por ejemplo, su colocación en la cocina ofrece la apertura al salón, sin perder la privacidad de la misma.

● Fáciles de instalar: su instalación es mucho más sencilla que un panel de yeso.

Los separadores de ambiente de vidrio ofrecen muchas posibilidades no solo desde el punto de vista decorativo, por eso se catapultan como una de las opciones actuales preferidas por el público para separar estancias con un acabado moderno y lujoso, finaliza Guialmar.

Guialmar es una empresa de Madrid fundada en hace más de 15 años, especialista en la fabricación de separadores de vidrio Glassilium, un material resistente y seguro que se puede utilizar en otros tipos de elementos como encimeras, suelos, paredes…

