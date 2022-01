¿Qué es el bruxismo y cómo se puede solucionar?, por Implant Clinics Emprendedores de Hoy

El bruxismo es una condición silenciosa que sufre alrededor del 70% de la población española. Sus causas no son del todo claras, pero hay factores externos que influyen a su aparición (el estrés y los nervios son los más comunes). Tras la llegada de la pandemia, este ha incrementado y afecta a muchas más personas.

Esta patología consiste en apretar inconscientemente la mandíbula y rechinar los dientes, de tal manera que ocurre un desgaste y deterioro dental. Implant Clinics propone la solución y mejoría para condiciones como el bruxismo. La clínica tiene una gran variedad de tratamientos para el remedio y arreglo de diversas patologías relacionadas con la odontología y el cuidado bucodental de manera que se pueda llevar una salud adecuada.

La articulación temporomandibular: ¿Qué es y por qué es tan importante? La articulación temporomandibular es la encargada de relacionar la mandíbula con el cráneo, permitiendo la apertura y cierre de la boca, por lo tanto, es una de las articulaciones más usadas del cuerpo, esta puede sufrir una patología llamada ‘Síndrome de disfunción temporomandibular o masticatoria’ y se estima que puede llegar a afectar al 80% de la población.

Ocurre cuando los dientes no se encuentran en una posición correcta, por lo tanto, la arcada inferior no encaja con la superior obligando a desviar la mandíbula y generando malestar.

El principal motivo de la aparición de esta condición es el ya mencionado, bruxismo, este se puede relacionar con estrés y ansiedad. Por lo general, se manifiesta a la hora de dormir y no siempre se es consciente de ello.

El tratamiento para esta patología Hacer pequeños cambios en el estilo de vida, tales como dormir bien, hacer ejercicio y evitar las bebidas con cafeína antes de ir a la cama pueden ayudar considerablemente, sin embargo, siempre se debe contar con un tratamiento profesional.

En ocasiones el bruxismo deriva de una desalineación en los dientes y la mordida; y esta alteración puede derivar en esta patología.

En otros casos en los que la mordida es correcta, esta disfunción puede corregirse mediante la Férula de descarga Michigan; cuya función es evitar la fricción, y por lo tanto, el desgaste de los dientes. Estas férulas se confeccionan a medida y son revisadas periódicamente, están elaboradas en un material acrílico biocompatible y no solo tienen una función contra el desgaste, sino que por su forma permite la relajación de la articulación temporomandibular de tal manera que se libera presión y el paciente se siente más tranquilo.

La salud bucodental es esencial para llevar un buen estilo de vida, por lo tanto, se debe contar siempre de la mejor tecnología y asesoría profesional. Implant Clinics es una gran opción para corregir todos los problemas dentales, tanto estéticos como sintomáticos.

